Reklama pro ženský tenis. Muchová má nejlepší techniku ze všech

Polka po zisku úvodní sady překvapivě odběhla do šatny, z čehož se dalo usoudit, že má respekt. A to se taky projevilo. Sice hned získala brejk a Karolína se dostala dolů, česká hráčka se však vrátila zpět a byla lepší. V průběhu turnaje hrála spoustu útoků a jako jediná z celého okruhu předváděla na pomalé pařížské antuce servis-volej. To ale Šwiateková moc neumožňuje, přesto se dostala pod obrovský tlak.

Zápas měla Muchová ve svých rukách. Za stavu 4:3 se jí ale nepovedlo potvrdit brejk a v následujícím gamu už soupeřku při další šanci o servis nepřipravila. Závěr byl velmi těžký, protože Šwiateková hrála čtvrté finále a pokaždé vítězně.

V Paříži získala polská světová jednička třetí titul, od Karolíny Muchové to byl ale fantastický výkon na to, že nastoupila do prvního grandslamového finále. Získala si přízeň diváků i do budoucna, vidělo to mnoho milionů lidí na celém světě. Pro ně to byla neznámá hráčka, protože ji po celou kariéru trápily zranění.

V současné době má ale nejlepší techniku ze všech hráček – velice variabilní a pestrou. Úžasnou práci udělal kondiční trenér Jarda Blažek, protože Karolína se začala velice dobře pohybovat po základní čáře. Útočit na síti je obrovsky fyzicky namáhavé, proto bude teď během pauzy nejdůležitější regenerace.

Muchová zvládla i dlouhé semifinále se Sabalenkovou. To byl možná nejdramatičtější a nejlepší zápas, který jsem za 50 let na Roland Garros od české tenistky viděl. Ve finále to bylo podobné, jen se špatným koncem. Bylo to smutné, protože prohra ve finále je to nejhorší, co se může stát. Ale myslím, že to nebyl její poslední zápas o grandslamový titul.

V Paříži byla letos extrémně pomalá antuka, což pro hru Muchové není dobré. Proto je úžasné, že se jí na takto pomalém kurtu povedlo dojít do finále. Za pár týdnů bude mít obrovskou šanci ve Wimbledonu, voleje má nejlepší ze všech hráček na okruhu. Vynikající je také její vůle a ctižádost, i když je na pokraji prohry. Sebevědomí by po takovém turnaji mělo silně narůst.

Ve světovém žebříčku se Karolína Muchová posune na 16. místo. Kdyby vyhrála, šla by do desítky a možná by toho na ni bylo najednou až moc. Ustát slávu bývá hodně namáhavé. Myslím, že jestli vydrží v tomhle tempu, na grandslamový titul bude ještě velká šance.