Slavia má bič číslo dva. Příště se v Lize mistrů bude čekat víc | iSport.cz

Parta vedená trenérem Jindřichem Trpišovským evropským kolosům statečně vzdorovala, šla na ně s odvahou a aktivitou a za svou nebojácnost, nasazení, enormní běžecké schopnosti a koneckonců i kvalitu získávala kredit. Asi málokdo čekal, že se Interu Milán, Barceloně a Dortmundu takhle vyrovnaně postaví.

Někdy mohla její hra na maximální riziko působit až moc divoce a dostávala se kvůli ní i do potíží v defenzivě. Zároveň si ale díky tomuto kurážnému přístupu vypracovávala šance a slavné týmy nepříjemně štípala.

Tím vším na sebe Slavia zároveň navalila nová očekávání, která bude v příští sezoně obhajovat. Napoprvé tuhle situaci zvládla, po jarním epochálním tažení do čtvrtfinále Evropské ligy stála před výzvou dostat se do Ligy mistrů. Prošla do ní a v ní se dobře předvedla. V létě před ní bude nový level. Nejen se do milionářské soutěže prokousat, ale obstát v ní ještě lépe než teď.

Teď se nuzný bodový zisk, byť v brutální konkurenci, dá vzít a díky působivým výkonům i přejít. Ale příště se bude čekat víc. Na druhou stranu se zdá, že kouč Trpišovský je na tuhle výzvu připraven.