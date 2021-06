Zůstalo jen u slov. Češi dostali ránu do sebevědomí, Italové je svlékli do naha

Rozčarování. Nadupaní Italové, chlubící se dlouhým a pevným špagátem neporazitelnosti, zasadili českému týmu před mistrovstvím Evropy tvrdou ránu do sebevědomí. Porážka 0:4 hraničí s ostudou. Soubor trenéra Jaroslava Šilhavého zaostal v náročné prověrce úplně ve všem, byl svlečen do naha. Deset dní před třaskavým střetem se Skoty na šampionátu je to nemilé zjištění.