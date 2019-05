Pobere Evropa Součkovo dozrávání? Věk může hrát proti požadavkům Slavie | iSport.cz

Tomáš Souček posílá hlavou Slavii do vedení v derby proti Spartě v pátém zápase skupiny o titul • Pavel Mazac / Sport

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský vznesl na tiskové konferenci potom, co si došel pro cenu nejlepšího trenéra sezony, poznámku, že kdyby byl Tomáš Souček třeba Chorvat, tak už někam přestoupil za dvacet milionů eur. Jenže zrovna i Balkánci, kteří se jinak těší velkému respektu vyspělé fotbalové Evropy, musí splňovat důležité parametry. Věk, odehrané zápasy, prostě to, co Tomáš Souček doháněl později.