Milan Škoda „nepřežil“ vývoj Slavie. O to větší poklona, že si našel místo ve světě | iSport.cz

Milan Škoda by měl podle tureckých médií zamířit do Rizesporu • Pavel Mazáč / Sport

Za svůj nový tým nastoupil v turecké lize jedenáctkrát a šestkrát se trefil. To je sakra dobrá vizitka na to, že Milan Škoda udělal ve 34 letech svůj úplně první fotbalový krok za české hranice. V Rizesporu, který se v Süper Lig zachraňuje, se z něj velmi rychle stala jedna z nejdůležitějších postav, nejlepší jarní střelec mužstva.

Jeho podobizna trůní na zdi Edenu. Z jednoho kraje se začíná legendárním brankářem Františkem Pláničkou, následuje Antonín Puč, Vlastimil Kopecký, František Veselý... Až k němu. Slávisti k němu vzhlíží jako k novodobé modle, které se klub před půl rokem vlastně zbavil.

Aspoň tak o tom vyprávěl v rozhovoru pro Radiožurnál.

„Pro mě bylo prioritou ve Slavii zůstat, ale smlouva mi měla končit teď v létě a já chtěl vědět, co bude dál. K jednání se Slavií jsme se ale nedostali. Pak když přišly konkrétní nabídky, tak jsme to se Slavií řešili a čekali, jak se k tomu postaví. Honza Nezmar (sportovní ředitel Slavie) mi po telefonu řekl nějakou možnost, ale myslím, že sám věděl, že to není reálné. Já pochopil, že jsem ze Slavie na odchodu,“ vysvětloval to.

A další řekněme bolístka.

„Když jsem přišel do Turecka a hned v prvním zápase dal dva góly, tak to bylo super a moc jsem si to užil. Ale říkal jsem si, že za Slavii by chutnaly trošičku jinak. Prostě… Je pro mě těžké o tom mluvit. Nechci, aby to vyznělo blbě,“ posteskl si Škoda.

Takové rozchody jsou vždycky na levačku. Ti, kdo je iniciují, musí počítat s tím, že fanoušci je nepochválí. Že manažeři, v tomhle případě Jan Nezmar, extra velkou podporu pro takový krok nezískají, bude třeba to prosazovat tvrdě a počítat i s tím, že se celá situace může třeba otočit trochu proti.

Nemusí jít zrovna o tento případ, nicméně si přiznejme, že z posledních útočníků Slavie byl zrovna Škoda ten, který na gól potřeboval nejméně šancí.

Jenže fotbal se prudce vyvíjí, upřímně dost nepříznivě vůči takovým typům střelců. Při zápasech se dramaticky zmenšuje prostor, kdy se takové kladivo na hrot hodí. Pořád se najde uplatnění, ale je ho míň a míň.

Jeden příklad za všechny, který se traduje napříč kancelářemi v Edenu. Když „sešívaní“ čelili v minulé sezoně ve čtvrtfinále Evropské ligy Chelsea, měli při taktické přípravě trenéři dojít mimo jiné k tomu, že francouzský čahoun Olivier Giroud, mimochodem mistr světa z roku 2018, by měl co dělat, aby se v červenobílém kádru prosadil do základu. Prostě by se dvakrát nehodil.

A tak to bylo vlastně i s Milanem Škodou. Typově málo vhodný plus věk plus platová zátěž. To všechno se rovnalo v hlavě Jana Nezmara rozchodu.

Ohledně Slavie se často vrací otřepaná otázka, jestli jí takový silák s nadprůměrnou produktivitou neschází. Jindy se zdá, že ano, když tým horko těžko láme domácí zápas se Zlínem, jenže pak šmikne ve Vítkovicích Baník 3:1 a mluví se o efektivitě...

Jindřich Trpišovský a spol. už se celkem dávno rozhodli. Na oltář vlastní hry položí za oběť hrotového útočníka, po němž se sice nějaké vstřelené branky taky budou chtít, ale důležitější je jeho pohyb a schopnost vcucnout do ofenzivních akcí díky precizně nastudované spolupráci další spoluhráče. Sám si pak hledá volný prostor v obraně soupeře, ať už ve prospěch svůj, nebo aby trhnul defenzivu protivníka a vzniklo místo pro další vlnu nájezdníků. Světový fotbal téhle úloze dává jméno „trequartista“.

Objektivně to zatím vychází, Slavia má podruhé za sebou nejlepší ofenzivu v lize a sbírá trofeje, přičemž další má úplně na dlani.

Dokázat v jednom hráči sloučit nároky takové plus nadprůměrnou produktivitu, to je úkol pro Interpol. Zkusilo se to s Júsufem, zatím dost marně.

Milan Škoda tenhle strategický přerod profesně nepřežil. Ale patří mu o to větší uznání, že si našel ve světě své místo, kde je užitečným a důležitým článkem.

A teď už i oficiálním ligovým kanonýrem. Tenhle titul chlapovi, který na jednu stranu působí jako hotový pohodář a salámista, jemuž ale vždycky v první řadě záleželo na vlastním týmu, fakt sluší.