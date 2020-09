Priorita číslo jedna: neselhat vzadu. Slavia si vystačila s opatrností

Nicolae Stanciu při rozcvičce před zápasem play off Ligy mistrů • Pavel Mazáč / Sport

Nástup fotbalistů Slavie a Midtjyllandu před vzájemným soubojem v play off Ligy mistrů v Edenu • Pavel Mazáč / Sport

Petar Musa naskočil do hry ve druhém poločase • Pavel Mazáč (Sport)

Záložník Slavie Nicolae Stanciu střílí v utkání proti Midtjyllandu v play off Ligy mistrů • Pavel Mazáč / Sport

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský sleduje počínání svých svěřenců v duelu play off Ligy mistrů proti Midtjyllandu • Pavel Mazáč / Sport

Peter Olayinka (vpravo) si plní obranné povinnosti v duelu play off Liga mistrů s Midtjyllandem • Pavel Mazáč / Sport

Byl to záměr? Ambice ne až tak vyhrát, ale spíš nešlápnout vedle? Slavia přijímá remízu 0:0 s Midtjyllandem v prvním utkání play off Ligy mistrů se zjevnou spokojeností. Proč? Spoléhá na své venkovní evropské zkušenosti, na taktickou vyzrálost, na góly na hřišti soupeře, na zrcadlový průběh odvety... Příští středa ukáže, jak trefný, anebo naopak lichý přístup to byl.