„Wolfové“ z Edenu řeší problémy. Na Spartě si je možná ani neuvědomují

Určitě každý ví. „Jmenuji se Wolf. Řeším problémy.“ Legendární role Harveyho Keitela z Pulp Fiction, nářez. Ale trochu vážněji, takových Wolfů je na Slavii možná víc, a taky umí řešit problémy. Dělají to hned a rychle, než to stihne přerůst v horší průšvih.

Řeč je o tom, že ohlédneme-li se tři až čtyři týdny nazpět, uvidíme Slavii v jakémsi šoku ze špatného úvodu jarní části sezony. Jalový útok, prohra s Karvinou, prohra se Spartou v poháru, výhra na Slovácku s netradičně přísně defenzivní taktikou, rozhodně ne sebevědomý výkon.

Ovšem už v tom utkání na jihu Moravy bylo patrné, že si „sešívaní“ přesně uvědomili své potíže, kterým se nezvyklým herním projevem rozhodli učinit přítrž. Vše se podřídilo třem bodům, jež by mužstvu vrátily sebedůvěru. A postupně se ke klidu přidala i ofenziva.

Zatímco z prvních třech jarních soutěžních duelů dali slávisti jen jeden gól, v následujících pěti hned patnáct.

Ale hlavně, pod dojmem prohraného pohárového derby mohlo leckoho napadnout, že i liga se může vyvíjet pro Spartu nadějně. Rozhodně nadějněji než kdy předtím. Po dvacátém kole byl mezi oběma týmy pouze dvoubodový rozdíl ve prospěch „sešívaných“.

Po neúplných 24 kolech je to o deset, Letenským chybí dohrát utkání v Jablonci. De-set!

Veškeré momentum, které mohli sparťané využít, je fuč. Asi už definitivně. Výběr Pavla Vrby potvrdil svou obrovskou výkonnostní nestálost, zatímco „Wolfové“ z Edenu vyladili svůj tým a bleskově a nechytatelně se vzdálili rudé konkurenci.

SESTŘIH: Slavia - Sparta 2:0. Odveta vyšla červenobílým dokonale, trefili se Lingr a Schranz

Ligová zápletka se tak patrně smrskne do souboje s vytrvalou Viktorií Plzeň, což je další obžaloba Sparty. I za ní totiž Vrba a spol. zaostávají o deset bodů. Klub s veškerou ekonomickou silou a zázemím bůhví proč pořád není schopen využít svůj potenciál, a to už necelých osm let.

Za tu dobu vyhrála domácí soutěž třikrát Plzeň a čtyřikrát červenobílí. Tedy kluby, které obrací téměř každou korunu, v případě Západočechů ještě hůř, a jejichž hráčské zázemí odspoda, tedy od mládeže, zdaleka nemá takovou stabilitu a sílu jako to strahovské.

Musí tedy pořád doplňovat kádry áčka přestupy zvenčí, což je leckdy drahé a ne vždy se to musí podařit. Ale dělají to a v případě Slavie s vysokou mírou úspěšnosti, což podporuje klubový systém, za něhož z drtivé většiny odpovídá Jindřich Trpišovský, zatímco na Spartě si své kádrové problémy neuvědomují, nebo tým opakovaně nedostatečně, nebo rovnou špatně doplňují.

A vzniká rozdíl, který definuje i postavení v ligové tabulce. Ne jen v této sezoně, ale v několika ročnících za sebou.

Někdo svou situaci prostě řeší. Jiný ne.

Vše o klubu ZDE