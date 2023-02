LM: Liverpool – Real 2:5. Kiksy brankářů a velký obrat, slaví i Neapol

Vinícius Júnior dal gól poté, co ho trefil Alisson Becker • ČTK / AP / Jon Super

Nezapomenutelný koncert „bílého baletu“. To nabídl první duel nejprestižnějšího souboje letošního osmifinále Ligy mistrů. Real Madrid prokázal, že je právoplatným králem nejprestižnější klubové soutěže a zcela deklasoval Liverpool na Anfield 5:2, přestože po úvodní čtvrthodině prohrával 0:2. „Tohle byl i na nesmírně vysoké standardy Realu Madrid zcela úchvatný výkon,“ smekl Gary Lineker. V souběžně hraném duelu uspěla Neapol na hřišti Frankfurtu díky Di Lorenzovi a Osimhenovi 2:0.

Bezpochyby zatím nejlepší zápas letošního roku. Repríza loňského finále Ligy mistrů, které Real vyhrál hubeným výsledkem 1:0, byla od úvodních vteřin bez přehánění reklamou na fotbal a diváci se dočkali mnohem více branek.

Domácí „reds“, kteří prohráli pět z předešlých šesti duelů s „bílým baletem“, což je stálo hned dva „ušaté poháry“, přitom vstoupili do prvního utkání osmifinále přímo impozantně.

Již ve čtvrté minutě našel Mohamed Salah nezištným centrem mezi dvěma zadáky „Los blancos“ Darwina Núněze a Uruguayec poslal Liverpool brilantní patičkou do vedení.

To zdvojnásobil o deset minut později sám Salah, jenž využil hrubé chyby Thibauta Courtoise při zpracování skákavé malé domů. Egypťan se tak stal nejlepším střelcem i nahrávačem Liverpoolu v historii Ligy mistrů. Překonání těchto rekordů mu však značně zhořklo.

Do utkání se totiž v tu chvíli obul Vinícius Júnior. Brazilský křídelník nejprve po kombinaci s Karimem Benzemou na milimetry přesnou ranou na zadní tyč snížil a následně naprosto šokujícím způsobem i srovnal. Jeho krajan Alisson jej totiž trefil svou přihrávkou tak nešikovně, že se míč od Viníciusovy nohy odrazil rovnou do sítě. „Nemůžu uvěřit tomu, co jsem od obou gólmanů viděl. Šílené chyby,“ kroutil hlavou legendární útočník Alan Shearer.

Po změně stran se „bílý balet“ roztančil naplno. Zkraje druhé půle posadil Luka Modrič míč na hlavu Edera Militaa, jenž dokonal obrat. Karim Benzema se potom tečovanou střelou prosadil vůbec poprvé v této sezoně Champions League a po přihrávce od Viníciuse dokonal držitel Zlatého míče zkázu domácích, když zařídil „bůra“. Toho schytal Liverpool na Anfield v Evropských pohárech vůbec poprvé v historii.

Odveta epické bitvy se odehraje na Santiago Bernabéu přesně za tři týdny.

Neapol venku zadělala na postup

Neapol potvrdila ve Frankfurtu formu a vyhrála šesté soutěžní utkání v řadě. Skóre otevřel krátce před přestávkou desátou brankou z posledních devíti zápasů útočník Osimhen, jenž napravil neproměněnou penaltu spoluhráče Kvaraccheliji.

Vítězům minulého ročníku Evropské ligy zkomplikoval snahu o vyrovnání útočník Kolo Muani, který dostal v 58. minutě červenou kartu. Přesilovku záhy využil Di Lorenzo a Frankfurt doma prohrál po pěti vítězstvích.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 4. Núñez, 14. Salah Hosté: 21. Vinícius Júnior, 36. Vinícius Júnior, 47. Militão, 55. Benzema, 67. Benzema Sestavy Domácí: Alisson – Alexander-Arnold, Gomez (73. Matip), van Dijk, A. Robertson – Henderson (C) (73. Milner), Fabinho, Bajcetic (85. Elliott) – Salah, Gakpo (64. Firmino), Núñez (64. D. Jota). Hosté: Courtois – Carvajal, Militão, Rüdiger, Alaba (27. N. Fernández) – Valverde, Camavinga, Modrić (87. Kroos) – Rodrygo (81. Ceballos), Benzema (C) (87. Asensio), Vinícius Júnior. Náhradníci Domácí: Adrián, Kelleher, Tsimikas, Matip, Milner, Keïta, Oxlade-Chamberlain, Jones, Elliott, Carvalho, Firmino, Jota Hosté: Lunin, Vallejo, Fernández, Odriozola, Hazard, Kroos, Asensio, Ceballos, Martín, Arribas, Vázquez, Rodriguez Karty Domácí: Elliott Hosté: Vinícius Júnior Rozhodčí I. Kovács – V. Florin Marinescu, O. Artene (všichni ROU) Stadion Anfield Road, Liverpool Návštěva 52 337 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 39. Osimhen, 65. Di Lorenzo Sestavy Domácí: Trapp (C) – Tuta, Ndicka, Jakić – Buta (69. Knauff), Kamada, Sow, Max (90+2. Lenz) – Lindström (69. Borré), Kolo Muani, Götze (81. Alidou). Hosté: Meret – Di Lorenzo (C), Rrahmani, Kim Min-čä, Oliveira – Anguissa (80. Ndombèlé), Lobotka, Zieliński – Lozano (80. Elmas), Osimhen (84. Simeone), Kvaracchelija (84. Politano). Náhradníci Domácí: Ramaj, Alario, Alidou, Borré, Hasebe, Chandler, Knauff, Lenz, Rode, Smolčić, Touré Hosté: Gollini, Idasiak, Bereszyński, Elmas, Gaetano, Jesus, Ndombèlé, Østigård, Politano, Rui, Simeone Karty Domácí: Kolo Muani (č), Götze Hosté: Kim Min-čä, Elmas Rozhodčí Dias – Soares, Ribeiro (vš. POR) Stadion Commerzbank-Arena, Frankfurt