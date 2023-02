Omráčený Liverpool: konec jedné éry a trapný kolaps. Šmicer tleskal Realu

V minulé sezoně se na dvou frontách skrčil těsně pod vrcholem. V nejvyšší anglické soutěži skončil bod za Manchesterem City, v Lize mistrů se po boji radoval Real Madrid. Liverpool vyhrál „jen" FA Cup, přesto budil před startem tohoto ročníku strach.

Ale všechno je jinak.

Kloppův tým není v optimální pohodě. Po dvou ligových výhrách ho v repríze loňského finále znovu uzemnil Real Madrid. „Ukázal se výrazný rozdíl v kvalitě,“ poznamenal někdejší stoper Rio Ferdinand. „Liverpoolu chybí celou sezonu sebevědomí, v posledních dvou zápasech měl sice dobré výsledky, ale tým je křehký. Je těžké vybudovat důvěru přes noc."

A může být ještě hůř. Po divoké první půli španělský gigant nasázel Liverpoolu tři góly a sebevědomě nakročil v Lize mistrů mezi osmičku nejlepších. Mohamed Salah a spol. mají mezi elitu rázem daleko. „Bylo to šokující, trapné,“ řekl v televizní studiu CBS Sports legendární obránce „Reds" Jamie Carragher.

Domácí sice rychle vedli o dva góly, jenže pak nastal totální kolaps. Na place tančil „bílý balet". „Musím zatleskat Realu Madrid. Otočit z 0:2 na 5:2 v takové atmosféře, klobouk dolů!" napsal uznale na Twitter Vladimír Šmicer, někdější český reprezentant a záložník Liverpoolu.

Pod jeden z pěti inkasovaných gólů se výrazně podepsal brankář Alisson, když zblízka napálil Viníciuse Júniora a balon zapadl rovnou do sítě. Fatální kiks, v dalších minutách ovšem válel. Problém je jinde...

„O obraně Liverpoolu se léta říkalo, že má jedny z nejlepších hráčů na světě. Tuhle sezonu to ale neplatí. Pořád hledáme důvody a výmluvy, ale ne. Defenziva je chaotická, úplně se rozpadla,“ nešetřil nikoho Carragher. „Dostali příliš mnoho gólů od Brentfordu, Wolves i Brightonu. A to je těžké, když pak hrajete s týmem, jako je Real," přidal Henry.

Terčem kritiky se stala především stoperská dvojice Joe Gomez a Virgil van Dijk. „Chci říct, že všichni jako hráči jsme měli špatné dny, opravdu špatné dny a možná bych neměl kopat do někoho, kdo je na dně. Budu se cítit hrozně, ale pořád se mluví o hráčích ze středu zálohy, které Liverpool potřebuje. Ano, to je správně. Ale myslím, že potřebuje taky obránce," zdůraznil Carragher. „Myslím, že v tuto chvíli bych klidně mohl zaujmout místo Van Dijka."

Pořád hlasitěji se mluví o obměně kádru, který je pospolu už několik let. Loni v létě se vydal na cestu do Bayernu hvězdný forvard Sadio Mané, míň prostoru dostává Roberto Firmino, proto se v ofenzivě stále častěji objevují nováčci Cody Gakpo, Darwin Núňez nebo teprve osmnáctiletý španělský talent Stefan Bajcetic.

Stálice jako Van Dijk, Mohamed Salah, Fabinho či Jordan Henderson však zatím zůstávají...

„Někteří hráči už nemají takovou úroveň, aby mohli hrát za Liverpool. Stává se to i těm nejlepším, stalo se to i mně. Je to prostě konec jedné éry," zdůraznil Henry.

Najednou je i nejistá i budoucnost trenéra Kloppa, který s „Reds" získal titul i triumf v Lize mistrů. „Jako fanoušek ho naprosto zbožňuju a za poslední čtyři pět let pro klub udělal tolik, že vás bolí, když říkáte cokoliv negativního. Ale Liverpool je osmý v Premier League a právě prohrál 2:5 v Lize mistrů. Sledovat tuhle sezonu je nepřijatelné," smutnil Carragher.

A bude ještě hůř? Odveta s Realem se odehraje za tři týdny ve Španělsku.

„Liverpool je skvělý tým, kvůli kterému jsme v prvním poločase trpěli. Tenhle souboj ještě neskončil. V žádném případě," upozornil trenér „bílého baletu" Carlo Ancelotti.