Václav Kadlec. Talent od Boha, se kterým si osud nepříjemně pohrál | iSport.cz

Kdyby všechno šlo podle narýsovaných kolejí, Václav Kadlec by teď kopal za některý špičkový klub. Pravděpodobně v bundeslize. Byl by oporou reprezentace a hráčem, na kterého by se „chodilo“. Bohužel, život se nalajnovanými mantinely neřídí. Osud umí zasáhnout nečekaně a mimořádně drtivě. Extrémně talentovaný útočník to pocítil naplno. V pouhých 27 letech musel po vleklých útrapách s kolenem ukončit kariéru. Český fotbal definitivně přišel o jeden z nejzářivějších drahokamů poslední dekády.

„Nikdy se nevzdat.“ To bylo heslo, kterým se Václav Kadlec v kariéře řídil. Opakoval ho prakticky v každém rozhovoru, mluvil o tom kdykoli, kdy jsme se někde potkali. Ať už na zápasech Sparty, které musel vinou zdravotních trablů sledovat v posledních letech povětšinou jen z tribuny. Nebo třeba v útrobách letenského stadionu, jenž pro něj byl druhým domovem.

V pouhých 21 letech coby obrovský talent vysvlékl rudý dres a vydal se na německé dobrodružství. Angažmá ve Frankfurtu rozjel báječně, hned ve druhém startu v bundeslize dal gól Borussii Dortmund. Valila se na něj chvála, nakročeno měl parádně.

Pak ale zasáhl osud. Vyšší moc, kterou nelze kontrolovat. Kadlece začaly stíhat úmorné problémy s kolenem. Několikrát musel na operaci, pak procházel trýznivou rekonvalescencí. Tam, kde by to jiní dost možná dávno zabalili, on neustával ve snaze se na hřiště vrátit. Opakovaně se mu to povedlo, ovšem vždy pouze na dobu omezenou.

Možná definitivní zlom přišel 11. května 2018. Sparta tehdy hrála v Jihlavě. Mám to pořád před očima. Po jednom ze soubojů Vašek špatně došlápl a u postranní čáry se sesunul k zemi v krutých bolestech. Vybavuju si, jak jsem se otočil na kolegu. „Tohle je špatný, hodně špatný,“ věděl jsem hned.

Kadlec okamžitě musel na další operaci. O šest měsíců později na další. V červenci loňského roku znovu. Přesto v sobě nikdy nenechal uhasit oheň. Dopředu ho hnal i stav, v jakém se Sparta jako klub už několik let nachází.

I když jí nemohl bezprostředně pomoci, snažil se dělat, co mohl. Věnoval se mladým hráčům v čele s Adamem Hložkem, předával jim zkušenosti z dob, kdy on jako teenager poprvé rozrazil dveře od letenského áčka. Byl připravený kdykoli poradit a pomoci. Navzdory všem útrapám se v hlavě nezlomil a zůstával pozitivní. Pomohlo mu, že se v těžkých dobách mohl opřít o svou rodinu, přítelkyni i potomka.

V hlavě si určitě donekonečna přehrával, jak znovu vybíhá na letenský trávník v dresu milovaného klubu. „Jasně, že je to pro mě motivace. Spartu mám v srdci, hrozně rád bych jí pomohl,“ vyprávěl ještě na podzim.

Tehdy se zdálo, že temnou propast začínají lehce prosvětlovat sluneční paprsky. Vašek byl v dobré náladě, od lékařů měl zprávy, že se rekonvalescence vyvíjí správným směrem. Naděje existovala, mohl věřit. „Doufám, že to dobře dopadne. Tohle je dost možná můj poslední pokus,“ svěřil mi mezi řečí.

Nyní už víme, že to skutečně poslední pokus byl. Vaškovi zkrátka jeho tělo vypovědělo službu. Vmanévrovalo ho do stavu, kdy už nešlo nic dělat. Konec byl bohužel nevyhnutelný. A je to obrovská škoda.