Mladí ukázali, že Sparta má kde brát. Teď jen vhodně mixovat i v lize

Bylo to očekávané rozhodnutí. A naprosto správné. Trenér Sparty Václav Kotal poslal do duelu s AC oproti víkendovému derby jedenáct jiných hráčů. Ve velké míře vsadil na talentované mladíky, což byla s ohledem na rozložení sil v základní skupině Evropské ligy logická volba. Teď ale musí přijít další krok. Tedy jejich částečné zachování v rotaci i pro ligové zápasy.

Byť Milán rovněž nastoupil bez řady opor, pro mladé sparťany v čele s Martinem Vitíkem, Matějem Polidarem, Adamem Karabcem či Filipem Součkem to byla vysoká škola fotbalu. V téhle písemce navzdory porážce 0:1 obstáli, svými výkony více či méně zaujali.

Čtvrteční večer předložil jasný důkaz, že Sparta má kde brát. O tom není nejmenších pochyb. Naprosto stěžejní ovšem je, aby tyhle mladé pušky zůstaly v akci i nadále. Aby pro ně konfrontace s italským kolosem nebyla na dlouhou dobu ta poslední.

Letenští totiž stejně jako další české kluby trpí na to, že nemohou využívat zápasů své rezervy. Třetí liga by byla v mnoha směrech optimální pro to, aby sedmnáctiletý Vitík či navrátilec po vleklých zdravotních problémech Tomáš Wiesner sbírali zápasovou praxi.

To nyní nejde, nedá se nic dělat. Minutáž ale mohou dostat i v prvním týmu. Sparta má dostatečně široký kádr, aby mohla dravé mládí mixovat se zkušenějšími spoluhráči.

Tak o tom ostatně po Milánu mluvil i trenér Václav Kotal. „Pokud budou zdravotně v pořádku, tak si myslím, že minimálně dva se do základní sestavy dostanou,“ prohlásil na konto mladých a nedělního ligového střetu na Slovácku.

Takhle přesně by to mělo být. Vzít dva nebo tři talenty, citlivě je vpasovat do obvyklé kostry týmu a dopřát jim možnost výkonnostně růst. A dalším dávkovat minuty za pomoci střídání, zkrátka je vmísit do rotace.

Tento směr ostatně Pražané deklarují dlouhodobě. Chtějí mít vyváženě složený tým z prověřených (a platných) hráčů a dravých mladíků.

Druhá skupina proti AC naznačila, že je připravena.