Výkonnostní trend Sparty je alarmující. Tohle (jen) posily neotočí

Nejsou to ještě ani dva týdny. Utkání Sparty v Mladé Boleslavi. Zasloužený triumf po dominantním výkonu a třetí výhra v řadě. Zdálo se, že jsou Pražané na správné cestě, že naplno využijí faktu, že se mohou soustředit prakticky výhradně jen na jednu soutěž.

Od té doby to ale se Spartou jde z kopce. A to pořádně rychle. Nejprve domácí plichta s Bohemians, kde ovšem nějaké měřítko snesl alespoň výkon ve druhém poločase.

V úterý večer s Jabloncem už neplatilo ani to. S výjimkou úvodních deseti minut, do kterých Kryštof Daněk vměstnal gól, to byla od hostů naprostá bída. Nedostatečná, ostudná, totálně nehodná ambic mužstva.

Tím spíš, když svěřenci trenéra Briana Priskeho dostali možnost hrát téměř čtyřicet minut přesilovku. Co z ní vytěžili? Nic. Absolutně nic. Žádnou střelu na branku. Možná jeden závar, k tomu pár rohů. Tím to haslo. A to je pro Pražany mnohem děsivější zjištění než další bodová ztráta...

S ohledem na to, že se kvapem blíží konec letního přestupového období, budou fanoušci nepochybně volat po posílení kádru „last minute“. Dost možná k němu dojde, počet hráčů na marodce není zrovna zanedbatelný.

Bylo by ovšem naivní si myslet, že jeden (nebo dva, tři…) noví hráči rázem otočí kormidlem a současným trendem. Kdo pozorně sledoval druhý poločas jablonecké bitvy, musel vidět, že základní problém je někde trochu jinde.

V nastavení hlav jednotlivých hráčů a potažmo celého týmu. V chuti uspět, v agresivitě, v nasazení, v touze, v odvaze(!). Ano, v takhle elementárních vlastnostech. Sparta totiž působila dojmem, že má na všechno dost času, že vlastně není potřeba kopnout do vrtule a pořádně přidat.

Místo, aby do vyloučením nalomeného soupeře vlétla a zadupala ho do země, hráči si alibisticky posouvali balon na pár metrů. Čišel z nich strach cokoli udělat. Zariskovat, vzít to na sebe.

Tohle není primárně výkonnostní problém, nýbrž psychický. Pokud Priske nenajde rychle způsob, jak ho odstranit, rozloučí se Sparta se svým ultimátním cílem, tedy titulem, dost možná už během podzimu.