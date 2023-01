Chytil je jinde než před dvěma lety. Podceňovaný hráč a neskutečný dříč

KOMENTÁŘ JAROSLAVA ŠPAČKA | Filip Chytil hraje v NHL životní sezonu. V noci na sobotu dal už 16. branku, je třetí nejlepší střelec v New York Rangers i mezi Čechy po Pastrňákovi s Nečasem. Už překonal i svoje bodové maximum, v lednu se mu dařilo náramně a za posledních jedenáct utkání byl 8+4. Přitom se o něm tolik nemluví, je trochu podceňovaný hráč.

V draftu 2017 šel v prvním kole napřed Martin Nečas a pak Filip jako velké překvapení. Zažil jsem ho o rok později v nároďáku, kdy oba přijeli na mistrovství světa. Strašně chtěl ukázat, že tam patří. Byl takový rozevlátý a rozlítaný. Ale postupně se našel, začíná se zklidňovat, a když sleduju zápasy Rangers, jeho projev je úplně jinde, než třeba před dvěma lety.

Chytil je neskutečný pracant. V době covidu se trénovalo různě. Aleš Volek pořádal s Radkem Dudou kempy, vzal jsem svého syna Davida do Říčan a tam jsem poznal taky Filipa. Jak pracuje, jak za tím jde, ale i po jiných stránkách. Je to kluk, který má pořád úsměv na tváři. Skvělý člověk, hokejem se baví. Zároveň jeden z největších dříčů, co jsem kdy poznal.