Nešlo čekat. Radův konec je krok zoufalého Pelty. Ale pochopitelný

Bard, motivátor, občas neurvalec, sopka emocí odchází ve chvíli, kdy je mužstvo na dně. Tedy jednu příčku nad ním. Hraje o záchranu, byť má kádr plný slušných jmen. Do konce sezony zbývá odehrát pouhá čtyři utkání. Člověk neznalý se zeptá: Není to zoufalé rozhodnutí? Nešlo počkat, jak to celé dopadne?

Ne, nešlo…

Jablonec i Rada se dostali do spirály, z níž nebylo úniku. Lze popsat indicie jasně tomu napovídající.

Zaprvé kouč se opakoval. Pozor, on je PR machr. I když míval vztahy s novináři bůhvíjaké, v posledních letech je to jinak. Vypráví rád, často poutavě, nebojí se jít do kontroverze. Někdy jde o úlet, ale to už se stává. Jenže v poslední době spíše jen hořekoval. Nepojmenovával jasně jablonecké problémy, poukazoval pouze na přehršel remíz a nedostatek gólů. Výstup z jeho vět byl povrchní.

Zadruhé se jeho zacyklenost projevovala na sestavě. Mančaft byl čitelný, nepřicházely žádné změny. Přitom Severočeši hrají o záchranu, ztrácejí body, tudíž nic není růžové. V takových časech se přece automaticky hledá řešení, překvapivý tah. Krok, který pozvedne tápající soubor, jako bonus zaskočí protivníka.

Rada s nápady šetřil (jasně, na začátku jara to bylo při zdravotní kalamitě jiné, vynucené). Ano, proti Slavii nepostavil levého beka Kroba, jenže to bylo proti fofrníkovi na druhé straně, Alexanderu Bahovi, pochopitelné. Občas poslal do středu obrany Vojtěcha Kubistu, jindy Jakuba Považance do středu záložní formace. To mladík Michal Černák, zřejmý talent, spíše jen paběrkuje. A je to škoda, je rychlý, technický, důrazný, odrzlý. Prostě příslib - a to nejen pro Jablonec.

Proto je krok majitele Miroslava Pelty pochopitelný. Ostatně, on byl vždycky hráč, což se mu v budoucnu asi nevyplatí. Teď však myslí jen pár dnů dopředu. Chce mančaft resuscitovat, nakopnout. Je to klišé, ale slova o impulzu jsou na místě. Proto jde o pochopitelný krok. Zda se však vyplatí, jisté není.