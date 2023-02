Dobrá zpráva pro záchranáře Vrbu: nelže si do kapsy. Zlín je na hraně

BLOG JIŘÍHO FEJGLA | Bylo to znát na první pohled. Do Jablonce dorazil v sobotu jiný Pavel Vrba než na konci srpna. Nyní se nachází v módu Zlín, pozitivnější, podle všeho i uvolněnější.

Při utkání se (ani moc) nečílil. Ano, nelíbil se mu verdikt při vyloučení Libora Kozáka či odpískání faulu těsně před šestnáctkou na konci prvního poločasu. Jindy zase velmi drsně vyplísnil Lukáše Bartošáka. Jinak v klidu reagoval i konzultoval situace se čtvrtým rozhodčím. Po tiskové konferenci poděkoval za povídání, byl až sluníčkový. Bez ironie.

Přesto moc dobře ví, že před sebou tlačí ohromnou kouli problémů. Záchrana fotbalové ligy pro žlutomodrý klub je zkrátka daleko.

Na konci léta přikvačil na sever s Baníkem, jedním z favoritů soutěže, kterému se však nedařilo. Kouč byl v tenzi, sudí si něco vyslechli. Jako vrcholné číslo si připravil disciplínu zvanou hod lahví směrem na tribunu mezi diváky, za což později vyfasoval pokutu 20 tisíc korun.

Na tiskovce se pak velmi hbitě omluvil: „Hodil jsem ji, ale nikoho netrefil. Skončila na prázdné sedačce, sledoval jsem ten let.“ Ale také lehce rýpavě prohodil: „Naštěstí tribuny nebyly plné, ale možná půjdu k soudu, pojedu sem za týden na výslech, i když se nic nestalo.“

Bylo patrné, že je v napětí. Vrátil se na vysněné angažmá, ale souznění s Baníkem se mu hned od startu hroutilo. Proto souhra velkých jmen trvala jen do třetiny října. Pak se sen obou stran o idylickém i úspěšném soužití rozplynul.

Bylo nečekané, že tak rychle, stejně tak překvapivě vzal Vrba Zlín. Měl by si odpočinout, zněly hlasy. Je to pro něj malý klub, tak znělo pokračování pochyb. Oba argumenty obstojí, jsou logické, kouč na ně však nedal a vydal se možná na nejtěžší štaci. Úkol ma srozumitelný, jediný: udržet město v lize.

Z obou jarních kol vytěžil bod, cítí se, jak sám řekl, spokojený i nespokojený. Logicky, zisk je přes vedení 2:0 v Jablonci celkem příjemný, na druhou stranu především druhé utkání demonstrovalo šílené limity mančaftu. Nakonec i sám Vrba pronesl: „Rozhodně se teď neplácáme po zádech.“

Na severu uhrál totiž bod jen shodou okolností. Trefil se dvakrát ze tří střel, ustál obří tlak Jablonce. Především na začátku podržel spoluhráče brankář Matej Rakovan. Ševcům nahrálo i čím dál více se zhoršující hřiště. Prosadili se do vedení, domácí, kteří mají postavenou sestavu pro kombinační styl, byli limitováni. Herní rozdíl byl markatní, i když křídelník Martin Fillo mluvil o vyrovnaném utkání.

Uvidí se, zda se Vrbovi vyplatí plán dobrat se k záchraně zkušeností. Na Střelnici poslal do hry, jak upozornil twitterový účet CSfotbal, jedenáctku s věkovým průměrem 31,7 let, což je nejvyšší číslo v historii české ligy. Protřelost je třeba, o tom žádná, na druhou stranu Martin Fillo s Liborem Kozákem, dva matadoři, úplně nepomohli. První zavinil branku soupeře (ano, sám jednu dal), druhý se nechal vyloučit. To byly vedle vyšší kvality domácích hlavní důvody, proč Zlín nedošel přes luxusní náskok pro výhru.

Vrba má zkrátka co dělat. Pardubice nespí.