Experti ve studiu: Sparta fyzicky odpadla. Karabec by měl jít hostovat

Sparta přitom do utkání vstoupila až snově. Hned ve třetí minutě přetavil excelentní pas Matěje Ryneše ve vedoucí branku Veljko Birmančevič. „Ryneš to udělal fantasticky, krásně našel Birmančeviče, opravdu výborný začátek pro Spartu. Ještě škoda zpracování Wiesnera v další šanci, mohlo to být hned 2:0,“ připomněl Hušbauer další náznak brankové příležitosti, kdy Tomáš Wiesner nedokázal zpracovat výborný centr Ladislava Krejčího, po kterém se ocitl sám před brankářem Betisu.

Pak už přišel zkrat Petera Vindahla, který špatně vyběhl na míč za obranu. Ten ho přeskočil a domácí křídelník Assane Diao rychle srovnal. „Vindahl je brankář, který chce hrát nohama, chyba se občas stane. Vyběhl moc daleko, stačilo zůstat na hranici vápna a míč by měl,“ všímal si Gabriel.

Navzdory smolnému inkasovanému gólu Sparta první poločas na Betisu odehrála dobře. „Je vidět, že dnes chtějí vyhrát, Betis mě v první půli zklamal, Pražané jsou v určitých fázích lepší, domácí jsou velmi nervózní,“ mínil v poločasovém studiu iSport.cz Gabriel. A Hušbauer si všímal, co musí favorit ze Sevilly zlepšit: „Hlavně napadání, měli by se tlačit více dopředu, to v první půli nebylo vůbec vidět. Neměli vlastně žádný souvislý tlak.“ S bývalým záložníkem obou pražských „S“ zřejmě souhlasil i trenér Betisu Manuel Pellegrini, do druhé půle totiž nastoupil v mnoha aspektech úplně jiný tým.

„Do 55. minuty Sparta ještě držela laťku z první půle, ale po chvíli se zápas překlopil na stranu Betisu, hosté fyzicky odpadli,“ zhodnotil Gabriel. „Jo, Sparta odešla fyzicky, střídající hráči taky nepomohli, domácí naopak střídali do kvality a zaslouženě skórovali,“ souhlasil Hušbauer. Rozdílovou branku vstřelila jedna z největších hvězd – Isco. Ten byl ve studiu zvolen i hráčem utkání: „Čekali jsme, že dá spíš nějaký gól z dálky, nakonec ho dal, trochu paradoxně, hlavou. V té situaci asi zaspal Kaan Kairinen,“ konstatoval Hušbauer.

Ačkoliv Sparta ve druhé půli výkonnostně klesla, mohla na samém sklonku zápasu srovnat. Do centru Ángela Preciada se položil Adam Karabec, netrefil však vůbec ideálně a vysoko přestřelil. „Adam nikdy nebude dominovat v hlavičkových soubojích, ale tohle by se dávat mělo,“ myslel si Gabriel a jeho kolega ve studiu souhlasil: „Z toho musí být gól, hlavně takhle, na konci zápasu. Já nevím, Karabec má velkou kvalitu, ale možná by mu prospělo hostování. Hledá se, měl by hrát,“ doplnil Hušbauer.

A jak vidí hosté další šance Sparty? „V příštím zápase proti Glasgow Rangers bude Sparta favoritem, drží si sebevědomí, jsou schopni hrát snad s kýmkoliv,“ myslí si Gabriel. Hušbauer věří Pražanům i na postup ze skupiny: „Budou rozhodovat především domácí zápasy, ale celkově Spartě na postup věřím.“