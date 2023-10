Albánský průšvih jde za trenérem Šilhavým. Úvahy o konci jsou na místě

Kouč se nepoučil ze zápasu v Praze, to bylo naprosto klíčové. Proto Albánci opět skórovali z větší vzdálenosti, proto byli kvalitnější ve středu pole, tedy v srdci hry. Plán hry byl neměnný, i když minule nevyšel.

Domácí v klíčovém prostoru dominovali ze dvou důvodů. Zaprvé mají neoddiskutovatelnou individuální kvalitu. Jsou na vyšší úrovni než Michal Sadílek i Tomáš Souček - a to v bodech, které potřebovali. Dokážou držet míč, dominovat technicky, kombinačně, čeští střeďáci jsou pracanti s velmi slušným jménem, ale to tentokrát nestačilo.

Jsou výteční spíše v podpoře dalších spoluhráčů, takoví nosiči vody, i když Souček se z tohoto ranku v poslední době ve West Hamu trochu vymanil výjimečnou produktivitou. V reprezentaci, zejména ve střetech s Albánií, však tým potřeboval ve středu větší sílu.

Potvrdilo se to ve dvou aspektech. V obou kvalifikačních utkání dostal gól z prostoru, kde by při systému se třemi střeďáky velmi pravděpodobně působil defenzivní záložník. Na výběr by bylo, Tomáš Holeš je stálice (i když v Tiraně zahrál pod psa), pořád se dá využít Ladislav Krejčí, je to jeho původní post.

Navíc by se početně vyrovnala situace v boji, pro kombinaci by šlo o zásadní krok. Reprezentaci styl s dvojicí ve středu nesedí jako Spartě. V ní totiž najeli na systém pomoci, směrem dopředu je nachystán Filip Panák, který precizně rozehrává, do defenzivy se často zapojuje hrot, buď Jan Kuchta, nebo Victor Olatunji. Nic takového neměla reprezentace nachystané, nezareagovala ani již popsaným přidáním třetího do party.

Je to zásadní trenérská chyba.

Šilhavý po duelu odmítl rezignaci, sice ne přímo, ale je jasné, že sám neodejde. Úvahy o odchodu jsou přitom znovu na místě.