Souček: Mrzí nás to. Červená zabila zápas, ať si každý udělá názor, co viděl

Tomáši, co se stalo?

„Prohráli jsme, mrzí nás to. Prakticky z první střely na bránu jsme dostali gól a bylo to těžké otáčet. Pak jsme se radovali z gólu, ale nakonec místo toho skončili v deseti, tím se nám zabil zápas. Ve druhé půli jsme tam nechali všechno, ale zase dostali z brejků góly. Všechny nás mrzí, jak to dopadlo.“

Co jste jako kapitán řekl v kritické chvíli rozhodčímu?

„Hned jsem za ním šel, řekl mi, že to řeší VAR. Nakonec mi řekl, že to byla úmyslná ruka, tím pádem druhá žlutá a červená. Ať si každý udělá názor o tom, co viděl. Znovu říkám, že ten moment zabil zápas.“

Vidíte v Chytilově vyloučení hlavní důvod prohry?

„Prohrávali jsme, pak to chtěli zvrátit. Mohlo to být 1:1 a byli jsme v zápase. Dlouho jsme kontrolovali hru, oni měli jednu střelu na bránu z dálky. Je to určitě velká část prohry, ale nemůžeme to svádět všechno na to, že došlo k vyloučení. Mohli jsme dát jiné góly.“

Jaká je to komplikace v boji o postup na mistrovství Evropy?

„Komplikace je to velká, chtěli jsme tady určitě bodovat, vyhrát, abychom to měli komfortní. Pořád je to v našich rukách. Musíme v neděli udělat povinné tři body proti Faerským ostrovům.“

Dokážete se zvednout po takhle nepříjemné prohře?

„Máme na to jenom dva dny, třetí už hrajeme zápas. Ukážeme si, co se stalo, co zlepšit a musíme se zvednout hlavně výsledkově. V neděli je třeba udělat tři body. Ukáže se, jak je silný náš tým, snad je silný hodně. Vzájemně si předáme sebevědomí, podpoříme jeden druhého. Věřím, že to zvládneme.“

Je to vaše nejtěžší prohra kariéry?

„Takových zápasů je víc, ale nechci teď koukat do minulosti. Určitě to bolí, mohli jsme být daleko blíž k EURO, což je náš jasný cíl. Zvlášť, když cítíme, že jsme tady mohli uspět.“