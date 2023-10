Priske prodloužil smlouvu ve Spartě! Rosický: Našli jsme správného člověka

Hned v první sezoně splnil „ultimátní“ cíl, jak označil zisk mistrovského titulu sportovní ředitel Tomáš Rosický. Ve druhé posunul mužstvo do základní skupiny Evropské ligy. Dánský trenér Brian Priske proto podepsal na Letné nový kontrakt, který mu vyprší v roce 2026.

„V Brianovi jsme našli správného člověka, který, jak věříme, přinese Spartě další úspěchy. Jeho odbornost, vášeň a to, jak se identifikoval se Spartou, je patrné hned na první pohled,“ vysvětlil krok sportovní ředitel Tomáš Rosický. „Do budoucna nám tento krok přináší stabilitu, nadále pokračujeme v cestě, kterou jsme si vytyčili. Věříme, že Brian získá pro Spartu další titul, že bude nadále rozvíjet naše hráče a že budeme i v budoucnu schopni vyhrávat i evropské zápasy proti kvalitním soupeřům,“ doplnil.

Priske sice nezačal v minulé sezoně dobře, mužstvo se neprodralo do skupinové fáze Konferenční ligy. Na podzim nasbíralo pět ligových remíz v řadě, navíc ostudně padlo v derby na Slavii 0:4.

Jenže pak přišel zlom.

Trenér a jeho tým změnili rozestavení, přišla výhra v Plzni a jízda až za titulem. Na jaře o něm Letenští rozhodli kolo před koncem na Slovácku. Sparta ovládla nejvyšší soutěž po devíti letech.

„To, co se nám do této chvíle podařilo, vnímám jako týmový úspěch. Dokázali jsme díky zapojení všech lidí v klubu a u A-týmu propojit dvě kultury – českou a dánskou, opravdu jsme všichni tvrdě pracovali. Bez ohledu na to, zda jsme měli dobré výsledky, nebo jsme prožívali těžší okamžiky. Toho si vážím. Máme před sebou další výzvy,“ pronesl Priske.

Tou hlavní je průnik do Ligy mistrů, který letos nevyšel, Spartu vyřadila FC Kodaň.