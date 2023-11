Nevzít Čvančaru do reprezentace je luxus. Šilhavého argumenty nesedí

BLOG JIŘÍHO FEJGLA | Bezesporu, je to jeho svaté právo, on nakonec ponese důsledky - kritiku, či chválu. Nominace národního mužstva je podepsaná Jaroslavem Šilhavým. Kdyby pozval kluka, dejme tomu z U16 brněnské Zbrojovky (jen příklad), byla by to jeho věc, odpovědnost. Přesto je jasné, že by se nad tím každý, komu není budoucnost reprezentace, tedy otázka postupu na Euro do Německa, lhostejná, zastavil.