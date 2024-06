V Krejčím doroste další kapitán. Součka doplní náturou, je ráznější

Pracantovi z West Hamu United však doroste zdatný pobočník, který se zapojí do rady starších, tmeličů mužstva, osobností.

Ladislav Krejčí je k tomu předurčen, ať se to někomu líbí, nebo ne. Autoritu u spoluhráčů, soupeřů má v genech. A to i s některými negativními konotacemi, kvůli nimž je jeho personální přínos Spartě a čím dál víc národnímu mužstvu zpochybňován.

Krejčí může Součka právě díky nátuře doplnit. Na hřišti je (někdy až příliš) agresivní – herně i vystupováním. Jeho ataky směrem k rozhodčím bývají na hraně, na druhou stranu se dokáže udržet.

Proti Gruzii už byl v jednu chvíli nastartovaný, že hlavního německého arbitra pořádně zpraží, ale zastavil se. Uvědomil si, že evropská federace dala jasně najevo, že nikdo jiný než kapitán nesmí protestovat. Po druhé žluté kartě se stojí, k tomu na pozici stopera a jeho herním stylem musí počítat s možností trestu i bez výpadů k sudím.

Jenže právě tato jeho vlastnost, zmíněný důraz, jenž používá rovněž směrem ke spoluhráčům, může Součka velmi dobře doplnit.

Působili by jako zlý a hodný policajt (berte, prosím, s nadsázkou). Krejčí je ráznější, Souček zase uvážlivější, to je mix, na kterém by národní mužstvo mohlo stát.

Notabene, když další uvažovaní lídři mají v uvozovkách limity. Patrik Schick je – správně jako každý střelec – zahleděný mírně do sebe. Tomáš Holeš je prakticky podobná nátura jako Souček. Výraznější Vladimír Coufal za sebou zase má škraloup v podobě nevhodně načasované návštěvy klubu se jménem proslulého francouzského herce. Antonín Barák nepatří nezpochybnitelně do základní sestavy a Lukáš Provod ještě nemá tak výrazné postavení.

Krejčí zkrátka vychází jako jasná volba pro post Součkovy pravé ruky, druhého kapitána. Boss je rozený, ve Spartě to bezezbytku dokázal. Jeho čas přichází.