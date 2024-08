Preciada prodat! Jako kdyby nebyl v týmu, umí se na něj vykašlat

Ve svém světě. Stejně jako při zápase s místním FCSB. Sparta v něm sice utrhla postup do play off, ale on jí nepomohl. Přitom renomé ekvádorského reprezentanta zoceleného bitvami s Messiho Argentinou či Neymarovou Brazílií, starty na mistrovství světa ho předurčuje, aby byl hvězda.

Jenže není.

Jako kdyby ani do týmu nepatřil. Jediný podal bezkrevný výkon, hrál bez zájmu. V takovém nastavení se logicky nemůže projevit jeho nesporná kvalita. Preciado k postupu do play off Ligy mistrů Spartě prakticky nepomohl.

V Bukurešti byl střídán po padesáti minutách, reálně hrozilo, že dostane druhou žlutou, tudíž červenou kartu. Šlo o správné rozhodnutí.

Ještě horší než hrozba vyloučení byl však Ekvádorcův přístup. Bylo prostě znát, že je myšlenkami jinde, o nabídce, již má z Evertonu, se dobře ví.

Navíc to není zdaleka poprvé. Preciado byl už v minulé sezoně fotbalově schizofrenní. Zatímco v evropských pohárech válel, rval se, byl dominantní, v lize to bylo jinak. Dvakrát byl vyloučen, v dalších dvou případech mu to reálně hrozilo. Za celou sezonu nepředvedl snad ani jednou vše, co umí. I kvůli cestování na reprezentační srazy zapsal v tuzemské soutěži nicotných třináct startů.

Jak kdyby si vybíral scénu, na níž se má ukázat…

Právě na té evropské se mu to dařilo. Proto přilétl zájem z Turecka a později dokonce ze slovutné Premier League. Ekvádorec se na něj viditelně upnul, chce odejít. Bohužel, dává to najevo příšerným stylem. Nezáleží mu na týmu, jen na osobní věci.

A to je jasný vzkaz sportovnímu řediteli Tomáši Rosickému: prodat.