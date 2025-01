Schick: (asi) jediná hvězda českého fotbalu. Je „nečeský“, proto narazil

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Slovo, které poslal do světa Jindřich Trpišovský, se už tak trochu mění ve stigma. Na druhou stranu je velmi trefné - a ve fotbalovém prostředí už vlastně platí za terminus technicus. Slávistický trenér použil ve spojení s Matějem Juráskem označení „nečeský“. A to se ujalo.

Popisuje borce s technickými dovednostmi, pohříchu v tuzemsku vymykajícími se, ale také s horším přístupem k plnění roztodivných, zejména defenzivních úkolů, což je mantra husté řady českých koučů.

V poslední době spadli do této škatulky borci jako Adam Karabec, Michal Ševčík (ten má však i mraky dalších neduhů, což se projevilo v Norimberku, kde se s ním opravdu nikdo nepáral), Kryštof Daněk, trochu kostrbatě také cizinci Ewerton či Conrad Wallem, již to měli složité ve Slavii.

Navíc hráč tohoto (bohužel nepříliš přijímaného ražení) vystupuje většinou sebejistě, někdy svéhlavě.

Takoví už výjimeční prostě bývají.

Stejný byl - a stále je - také Patrik Schick, asi jediná opravdová evropská hvězda českého fotbalu v současnosti. Proto narazil ve Spartě, proto dostával sodu od trenérů v Bohemians. Jeho útěk do ciziny byl logický, vlastně nevyhnutelný.

Pro české končiny má dvě roviny, kladnou i zápornou. Za A mu vyrostl útočník, který by ve svázanosti zavedené v lize spíše zapadl do průměru. Za B případ ukazuje neschopnost i neochotu jít světovým směrem, podpořit individualitu přes její možná jen zdánlivou problematičnost.

To je potřeba zahnat. Vždyť od doby, co se Schick přesunul do Itálie, uteklo už téměř devět let. Přesto se poměry nemění.