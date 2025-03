Friis zariskoval a ukázal: Jsem šéf. Trest pro Olatunjiho jako odraz prostředí ve Spartě

BLOG JIŘÍHO FEJGLA | Byl to risk, který se může vyplatit spíš dlouhodobě. V první chvíli totiž Spartu bolí, zápas v Liberci, který po devíti ligových triumfech ztratila po pomalém a bezvýrazném představení a výsledku 0:1, totiž (hypoteticky) mohl vypadat jinak.

Letenským chyběly atributy, jež - tedy pokud by měl zrovna bojovnou náladu - mohl dodat muž potrestaný za prohřešek proti disciplíně.

Na Slovanu nebyl zapsán v nominaci Victor Olatunji, kulturista z hrotu útoku, pravidelný střelec pozdních a klíčových gólů (viz nedávno v Olomouci). Nigerijec dynamický, přímočarý, při koncovce nezřídka nesmlouvavý.

„Ano, scházel mi,“ přiznal kouč Lars Friis. „Může nám přinést fyzické záležitosti. Je velice silný, rychlý, pomůže nám v soubojích. Ale jediné, co k tomu můžu říct je, že jde o rozhodnutí trenéra,“ doplnil obránce Asger Sörensen, jenž duel po vystřídání kapitána Filipa Panáka končil s páskou na rukávu.

Olatunji navíc po propadu na začátku jara, kvůli němuž se vůbec nedostával do sestavy, v posledních střetech zaujal. Velmi pomohl v poháru s Duklou, jak už bylo řečeno, rozsekl duel na Sigmě. Měl formu - a najednou i přístup.

Přesto ho Friis vyškrtl ze seznamu borců, s nimiž se šel postavit Slovanu, velmi sledované značce trpící značnými výkyvy. To se ostatně ukázalo i tentokrát, zatímco Duklu Severočeši doma nesrazili, Spartu ano.

Nigerijec tomu mohl (třeba) zabránit, hodil by se do tlaku ve druhé půli, za vedení domácích. Jenže v týdnu přišel pozdě na jeden z mítinků, za což přišel postih. „Už v létě jsem říkal, že pro mě je důležité prostředí, které budujeme. Výhra se tvoří tím, jak se chováme v týdnu. Musíme odvádět maximum a tentokrát to nebylo úplně dobré. Můžete mít dobré i špatné dny, ale vždy musíte dělat na sto procent,“ vysvětlil kouč.

Je to tvrdý verdikt, o tom žádná. Také však hodně říkající. Dánský trenér myslí dál, ne jen na víkendové skóre. Přehlížení nepravostí se nikdy nevyplatí, proto Olatunjiho uvedl do krátkodobé klatby.

Na konci sezony jej to může mrzet, bod(y) z Liberce by se v boji o druhý flek tuze hodily. Přesto ukázal, že tým je víc než hráč.

