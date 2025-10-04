Posila bez zájmu a Krejčího tahy. Potlesk pro kotel Karviné, ten se nechce loučit s Hyským
PRVNÍ DOJEM JIŘÍHO FEJGLA | První vítězství v sezoně pro fotbalisty Pardubic je zaneseno do ligové tabulky. Východočeši ve druhé půli otočili duel s Karvinou, pomohly jim tahy dočasného (nebo ne?) kouče Jiřího Krejčího, který předčil po výsledku 2:1 Martina Hyského, pro nějž to mohl být poslední duel v současném působišti.
Hlavní události
Tankův příchod: Stal se mužem zápasu, jednoznačně. Přitom přišel do hry až po půli. Ale notorický spalovač Abdullahi Tanko tentokrát bodově válel. Přihrál na gól Vojtěchu Patrákovi, sám rozhodl. A to ještě po jeho pasu zahodil tutovou možnost Filip Šancl.
Krejčího střídání: Noví hráči byli hybatelem úspěchu. Vojtěch Sychra sice začal dýchavičně, stále není ve své kůži, ale ve druhé půli se probral. O Tankovi už řeč šla, velmi dobrý byl přes zahozenou šanci Šancl.
Rána pro domácí: Ginnais-Fivos Botos, exkluzivní posila ze Slavie, musel z trávníku už po necelých dvaceti minutách hry, protože si podvrtl koleno. Pardubice od něj čekají mnohé, zatím to nemohl ukázat. Nakonec nescházel.
Kdo mě zaujal
Simon Bammens: Zaujal vlastně ještě před prvním hvizdem. Do Pardubic dorazil z Belgie jako desítka či hrot, ale při personální nouzi se postavil na post stopera. Úkol zvládl velmi slušně, bylo vidět, že v defenzivě v minulosti hrál. Známka: 6/10
Aboubacar Traore: Na pravém okraji obrany Karviné byl sebevědomý, ale když potřeboval, balon utrhl. Vyjížděl i směrem vpřed. Známka: 6/10
Kdo mě zklamal
Filip Vecheta: Hrát fotbal bez zájmu? To fakt nejde. Vytáhlý útočník, téměř třicetimilionová posila Pardubic, se po place toulal - neuhrál souboje, nebyl nebezpečný. Není divu, že ho kouč Krejčí vyhnal už o poločase. Známka: 2/10