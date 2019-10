Pardubicím stále chybí silný šéf. Proto přišlo tolik omylů | iSport.cz

Sezona začínala s tím, že tam jsou dva místní zkušení kluci, Honza Kolář a Tomáš Rolinek. A teď se najednou dozvíte, že Rolas skončil. Přitom on je podle mého ideální kapitán, umí vyhecovat kabinu, je to kluk, který na ledě vždycky nechá všechno. Ať se mu daří, nebo nedaří. Pro trenéra je plus, že on vám šatnu pohlídá. Količ je taky dobrý kluk, ale spíš introvert, Tomáš je z jiného těsta.

Hodně mě překvapila zpráva, že trenér Láďa Lubina s Rolasem mají problémy. Znali se, hráli spolu ještě za Pardubice v jednom útoku, kde jim dělal centra Tomáš Blažek, šlapalo jim to. Spíš jsem čekal, že naopak spolu budou vycházet dobře. Navíc si říkám, že i když vznikne nějaký problém, z každé strany jde vždycky udělat nějaký kompromis. Je škoda, jak všechno dopadlo.

V klubu jsem působil v období Zbyňka Kusého a Pardubice to vzaly od roku 2012 úplně jiným směrem, než to měl Zbyněk nastavené. Pravdou je, že z části to byl záměr, bývalý majitel pan Šmidberský chtěl o určitých věcech vědět víc, takže Zbyněk skončil. Odešel, jedno know-how zmizelo, nastoupit mělo jiné. V poslední době ale nevidíte na pozici šéfa klubu tak silného lídra, proto vzniká i tolik omylů v nákupech hráčů. Navíc se podívejte, kolik se tam vystřídalo trenérů, nakonec i manažerů. To taky něco znamená.

Teď proběhla další změna na trenérském postu. Viděli jste, jak to dopadlo před rokem, když po Miloši Holaňovi nastoupil Břetislav Kopřiva? Taky to byl člověk, který už u týmu v nějaké roli působil. Teď je to tady znovu. Láďu Lubinu vystřídal přímo jeho asistent Radek Bělohlav. Kdyby tam nastoupil Vladimír Růžička, podle mě by udělal pořádek. A to je právě věc. Chtěl vlastně tohle klub? Lojzu Hadamczika už vidím spíš na pozici manažera, který přinese i finanční potenciál, má velké kontakty. Uvidíme časem, jestli se klub rozhodl správně.

Radek Bělohlav to bude mít každopádně děsně těžké, protože Pardubice teď čeká šest silných soupeřů s velkými ambicemi. Jdou na Liberec, Plzeň, Třinec, Spartu, Kometu a Boleslav. Minusem trochu je, že se nehraje úterý – pátek – neděle. Protože zápasy v rychlém sledu vám nedovolí moc přemýšlet.

Abych přiznal pravdu, když výkonný výbor rozhodl, že se bude padat rovnou bez baráže, tak jsem si říkal, jaký je to veliký vykřičník. Mám Pardubice hodně rád, je to můj klub, kde jsem vyrostl. A bojím se o ně teď víc.

Nechci říkat, že z první ligy není návratu, je. Ale pokud už tam zahučíte, nahoru se budete rvát šíleně těžko i bez baráže. Spadnete snadno. Vrátit se? Dole jsou České Budějovice, Jihlava, Vsetín, týmy s historií i ambicemi. Každý by chtěl extraligu.

Hrozně obtížně se soudí, jak v klubu pracují, když tam nejste. Nechci nikoho odsuzovat. Ale blbý je, že jakmile se dostanete jednou dolů, těžko se leze nahoru. Abyste se dostali výš, potřebujete udělat šňůru výher, protože týmy nad vámi bodují taky. Pokud ztrácíte třeba sedm bodů, obtížně se to maže. Musíte vyhrát třeba pět zápasů ze šesti, víte to, trenér to ví, hráči taky. A psychicky jde o složitou věc. Hrozba přímého sestupu je obrovská, Pardubic se týká bohužel taky.

Pak je i potřeba vidět, že už nejsou velkoklub. V Plzni, v Liberci a jinde přemýšlejí, jak se rozvíjet dál, jak posunout zázemí, co vymyslet, aby byli ještě lepší. V Dynamu na to najednou není prostor, musí se zachránit. Klub opravdu není v lehké situaci. Přeju mu, aby všechno zlomil.