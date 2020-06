Marián nemůže kvůli kolenu… Kéž by to u Čišovského bylo jen koleno | iSport.cz

V Plzni tou dobou úřadoval Miroslav Koubek, který mužstvo převzal v létě 2014 od Dušana Uhrina mladšího. O půl roku později odstartovala zimní příprava, do níž Čišovský nenaskočil. Oficiálně stále kvůli pochroumanému kolenu. Zainteresovaní ale v tu dobu už tušili, že jde bohužel o něco mnohem, mnohem závažnějšího…

Čišovský v tu dobu delší čas pauzíroval. Na jaře 2014 si poranil koleno a musel na operaci. Tehdejší plzeňský kouč Dušan Uhrin mladší stále věřil, že ho bude moct brzy využít. Ani slovenského stopera v tu dobu nenapadlo, že už si do balonu pořádně nekopne…

Ještě v září to plzeňská opora zkoušela za juniorku, koleno ale stále zlobilo. Návrat na hřiště se odkládal, během podzimu se slovenský stoper bohužel dozvěděl krutou zprávu o mnohem horší nemoci.

Osud vystavil životní stopku mladému muži na vrcholu sil, usměvavému chlapíkovi, tátovi od rodiny a skvělému plejerovi.

Pamatuji si jeho vysokou postavu, jisté vystupování, přirozený respekt. Skvělé výkony na hřišti, důležité góly, kdy mu vycházely oblíbené ofenzivní výlety nebo dorážky po standardkách. A hlavně dobráckou povahu, kdy téměř vždy s úsměvem odpověděl na pozdrav a prohodil pár vět. Plzni obrovsky chyběl jako fotbalista, ale také jako člověk a jeden ze šéfů tehdejší úspěšné party.

Čišovský vydržel bojovat celých šest let. Dlouho věřil, že nad zákeřnou chorobou vyhraje, zkoušel všechny možné metody, které by mu mohly pomoct. Bojoval celým srdcem, jako chlap se postavil zákeřné mrše, na níž stále není lék.

Dokud mu ještě zbývaly síly, zapojoval se do charitativní organizace, svým jménem pomáhal získávat peníze pro podobně nemocné. Bohužel, nemoc ALS si nevybírá… Kéž by to tehdy opravdu bylo jen koleno, kvůli kterému nemohl na hřiště.

Když se člověk podívá na plzeňskou obranu ze zápasu na Barceloně z podzimu 2011, skoro se rozechvěje. Tragické příběhy Františka Rajtorala, Davida Bystroně a Mariána Čišovského jsou krutou ranou cesty úspěšného klubu, který se v poslední dekádě vyšvihl na špičku českého fotbalu.

Jak napsal David Limberský, jenž z defenzivní čtyřky zbyl jako poslední – snad Čiša na Rajtyho s Bizim tam nahoře dohlédne…

