Horváthův přešlap? Dětinské a nevhodné, ale zkulturnit se musí celá liga

Plzeňský záložník Šimon Falta v utkání v Příbrami, kde se on ani jeho spoluhráči gólově neprosadili • Dominik Bakes / Sport

Pokřikovat z pozice trenéra na penaltového exekutora a snažit se ho rozhodit je dětinské, v dané roli krajně nevhodné. To už nyní Pavel Horváth moc dobře ví. Moment z bezbrankového utkání v Příbrami může otevřít poměrně zásadní téma, které už delší dobu doutná na českých ligových střídačkách. Chování realizačních týmů je mnohdy za hranou a často se stává, že jej rozhodčí poměrně benevolentně trpí.

„Čermus, slyšíš mě? Čermus, počkej! Doleva! Doleva!“ Horváthův hlas se na prázdné Litavce rozléhal až k aktérům penaltového souboje. Trenér by si takové řeči samozřejmě měl odpustit, budiž mu celá situace velkým varováním. Pokud chce být po mimořádné hráčské kariéře i úspěšným a váženým trenérem, musí si zachovat kredit a důstojnost, jinak jen nabíjí na posměšky svým kritikům.

Pokud by za běžných situací byli na stadionu alespoň nějací diváci, Horváthovy průpovídky zapadnou a nikdo si jich nevšimne. Z mého pohledu je navíc mnohem zásadnějším prohřeškem, pokud příbramští fotbalisté při pauze pro posouzení situace videem rozkopali trávník v okolí penalty tak, aby se Čermákovi hůř střílelo.

Horváth stál v roli penaltového exekutora u bílého puntíku tisíckrát, přesně tuší, co v klíčové chvíli rozhodí rozjitřenou mysl. Na druhou stranu neřekl nic urážlivého, sebevědomý hráč se v takové chvíli pousměje a suverénně uklidí balon do sítě. Jenže Aleš Čermák ani plzeňská Viktoria v pohodě nejsou, někdejší západočeská ikona jen přesně zacílila na slabé místo, které sráží vicemistra do ligového průměru.

Český fotbal by se každopádně měl mnohem víc zcivilizovat. Prázdné arény snadno odhalí hulvátství a nedůstojnosti, kterých jsou někteří trenéři, případně členové realizačních týmů, schopni. A že jich není málo, což vědí všichni, co na fotbal pravidelně chodí.

Horváthovy řeči byly jen slabým odvarem toho, co dokážou někteří lidé na lavičce Slavie, o čemž psal deník Sport minulý rok v červnu po zápase na Baníku Ostrava.

Plzeňský boss Adolf Šádek zase pravidelně tráví zápasy v Doosan Aréně mezi střídačkami v doprovodu svého bodyguarda, v září 2019 se zde dokonce pošťuchoval s jabloneckým trenérem Petrem Radou.

Možná opravdu nastal čas, aby rozhodčí podobné neplechy přestali ignorovat. Nebáli se silných hráčů v jednotlivých klubech a nekompromisně trestali, však mají k dispozici karty i pro aktéry na střídačkách.

Ztichlé stadiony podobné incidenty neschovají. Proto by se všichni v českém fotbalovém rybníčku měli nad sebou zamyslet a zkusit společnými silami prostředí trošku zkulturnit. Což, uznávám, věru nebude jednoduchý proces.

