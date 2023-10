Baierova cesta do brány Plzně: Šádkův a rakouský byznys plán

KOMENTÁŘ JONÁŠE BARTOŠE | Hodit do vody osmnáctiletého nováčka? Na první dobrou šílený tah a velký risk, do jakého šla Plzeň na Dinamu. Nasazení Viktora Baiera do těžkého mezinárodního utkání má ale širší rozměr. Jde o novou cestu, na jakou vkročil Adolf Šádek pod kuratelou zahraničních majitelů. Viktoria už se nebojí obehrávat mladé hráče. Benjamínek těžkou premiéru ustál v hlavě podobně, jako to v jeho věku zvládal Petr Čech.