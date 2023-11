Chorého reprezentační odpověď. Polsko i Moldavsko nejsou pro panenky

Tomáš Chorý poslal Plzeň z penalty do vedení • ČTK

Chorý je typ hráče, který vyvolává emoce. V Plzni zbožňovaný, třeba v Praze nenáviděný. Dráždí tvrdými souboji, neuhne před žádným balonem, zapojuje se do diskuzí s rozhodčími. V minulosti přihrával pády na zem, propírala se jeho tvrdá hlavička do sparťanského stopera Asgera Sörensena.

Stopeři ho obecně nemají v lásce, stokilový hromotluk se hlavně ve vzduchu brání hodně těžko. Pohybuje se na hraně pravidel, vzhledem k jeho postavě se podrobně zkoumá každý jeho zákrok. Když k tomu připočteme jeho rozzuřený pohled, kdy ho v noci sami na ulici rozhodně potkat nechcete…

Nebude z něj Lionel Messi, jako každý fotbalista má své limity. Olomoucký odchovanec ale nabízí také nesporné kvality. Srdce válečníka, balon už mu tolik neodskakuje, dokáže pomoct v kombinaci, na dvoumetrovou postavu je i solidně rychlý. Na svých nedostatcích za poslední léta v Plzni hodně zapracoval. Stále ho brzdí promarněné šance, i proti Dinamu spálil minimálně jednu loženku. Během jarního plzeňského marastu téměř každý zápas pálil do tyčí nebo mu dobré pozice likvidovali brankáři.

Chorý nehraje bundesligu jako Tomáš Čvančara, přesto si aktuální nominaci do reprezentace zaslouží. Obzvlášť v krizových chvílích klíčových zápasů potřebujete tvrdé bojovníky, žádné panenky. Navíc mnohokrát dokázal, že velké zápasy zvládá.

Před pěti lety rozhodl závěr skupiny v Lize mistrů proti AS Řím, naposledy suverénně proměněnými penaltami proti Dinamu poslal Viktorii do jara Konferenční ligy. V rozjeté sezoně evropských pohárů drží bilanci 4+2. Minulou sezonu v lize končil s bilancí 13+5, dvakrát se prosadil proti Barceloně. Tohle je odpověď těm, co o Chorém neustále pochybují.

Můžete si být jistí, že na hřišti nic nevypustí, zápas odjezdí od první do poslední minuty. Neurazí se, když ho trenér posadí na lavičku, dokáže vstoupit do rozjetého zápasu. Šilhavému se schopnosti plzeňského obětavce můžou v Polsku nebo s Moldavskem velmi hodit.