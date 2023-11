Plzeň slaví postup: show i piruetky! Šanci dostanou ukáznění čekatelé

Premiérovou účast ve skupině Konferenční ligy pojala Plzeň ve velkém stylu. Čtvrtý zápas, čtvrtá výhra a s předstihem zajištěné první místo ve skupině. Což znamená postup rovnou do osmifinále, Viktoria jako vítězný tým přeskočí první jarní vyřazovací kolo. Připíše si také bonus 600 000 eur (14,7 milionu korun).

„Je to emocionální, speciální chvíle, asi jsme udělali rekord, že po čtyřech kolech české mužstvo postupuje do jarní části. Těší nás to, došlo k tomu po velmi těžkém zápase s kvalitním soupeřem. Museli jsme si to vybojovat, druhou půli nám docházely síly. Závěr byl hektický, ale oddychli jsme si, když rozhodčí písknul konec,“ hodnotil utkání šťastný plzeňský kouč Miroslav Koubek.

Po zápase si ho, stejně jako klubového bosse Adolfa Šádka, přivolal domácí kotel na závěrečnou děkovačku s týmem. Trenér se za bránu proběhl a zaperlil také dvěma piruetkami. „Přemety už dělat nebudu, to by se mi asi poškodilo zdraví. Ale tohle ještě levou a pravou nohou zvládnu,“ culil se Koubek.

Naposledy přežila Viktorie podzim v Evropě pod Pavlem Vrbou v sezoně 2018/19, kdy ze třetího místa ve skupině Ligy mistrů prošla do play off Evropské ligy. Tam skončila hned v prvním kole právě s Dinamem Záhřeb. Ve čtvrtek večer napsala se stejným soupeřem úplně jiný příběh.

Utkání skvěle odpracovala dozadu a podobně jako v předchozím duelu v Záhřebu nebo naposledy na Slavii perfektně plnila taktický plán ušitý trenérským štábem. Rozhodla proměněná penalta Tomáše Chorého z 35. minuty, kterému deset minut před tím řecký sudí Sidiropoulos neuznal regulérní branku po domnělém faulu na gólmana Danijela Zagoraca.

Dinamo v Plzni potřebovalo uspět, v závěru Plzeň hodně přitlačilo. Dost práce měla trojice arbitrů včetně sudího u videa. Výsledkem byl odvolaný gól Tomáše Chorého, odvolaná penalta pro Dinamo i zrušené vyrovnání hostí kvůli ofsajdu v samém závěru. „Soupeř se radoval z vyrovnání, pak jsme se radovali my. VAR se v takové chvíli nemýlí. Musím vyzdvihnout tlak soupeře, měl vysokou kvalitu. Zároveň se potvrdilo, že v koncovce se stále trápí, to bylo naše štěstí,“ shrnul Koubek.

Důležitý je konečný resultát. Viktoria zvládla i druhý souboj s nejzvučnějším soupeřem ze skupiny. Po čtyřech výhrách má dvě kola před koncem skupiny jistý postup s plným počtem bodů. Nicméně pořád musí zůstat ve střehu. Už v neděli přijede do Doosan Areny na ligový duel nepříjemné Slovácko.

Výhodou je, že Plzeň při daném postupu do evropského jara může rozložit zátěž mezi další hráče. „Zamyslíme se nad tím, co upřednostníme, kde hledat aktuálně větší prioritu. Hrajeme i o český koeficient. Po zralé úvaze dostanou šanci v ligových i pohárových zápasech další hráči, co dosud ukázněně čekali na šanci,“ naznačil Koubek. Mužstvo okamžitě po velkém úspěchu nahnal do regenerace, nikoliv do deseti piv, jak v nadsázce glosoval střelec zápasu Tomáš Chorý.