Anglický Vydra: úleva i kouzlo proměny. Plzni se začíná vyplácet

BLOG JONÁŠE BARTOŠE | Matěj Vydra šponuje své výkony. Konečně! Leckdo pochyboval, zda se dokáže vrátit do formy, jaká mu zajistila pevné místo v Premier League a třeba i titul krále střelců uznávané Championship. Uzdravený, připravený a perfektně vyladěný začíná připomínat své nejlepší TOP období, proti Kyjevu pomohl k výhře 2:1 a odehrál jeden z nejlepších zápasů v plzeňském dresu. Zahodil všechny pochyby i chmury a ve chvíli, kdy mu delší dobu drží zdraví, výrazně pookřál. Až tak, že si rozjíždí velmi dobrou pozici pro jednání o případném dalším kontraktu.

Matěj Vydra byl v Hamburku proti Kyjevu excelentní. Vyhrával hlavičky, obětavě sprintoval při návratech do hloubky pole klidně 40 metrů. Celý večer korunoval úvodní brankou. Suverénně zakončil slabší levou za vápnem, podobně jako v Liberci, trefil branku s neuvěřitelnou samozřejmostí. „Tohle dělá normálně na tréninku, neustále jsem mu věřil,“ poznamenal s jistotou v hlase Miroslav Koubek.

Vydra bez debat prožívá nejlepší období v Plzni. Vyzmizíkoval zápasy plné zmařených šancí, kdy na něj i kluboví fanoušci začínali být alergičtí. Nevěřili, že se někdy dokáže pravidelně trefovat do brány, nad jeho počínáním v zakončení kroutili hlavou nebo o něm jízlivě vtipkovali.

To je momentálně pryč. Zkušený forvard se dostává se do zóny, přesně jakou zakončovatel potřebuje pro sbírání tolik potřebných bodů. Z nešťastného paliče, případně zraněného hráče na marodce, se stává plzeňská opora. Přesně na tohle čekali hráč i celá organizace od chvíle, co Vydra přišel v prosinci 2022 a podepsal velmi dobrý kontrakt na dva a půl roku, který mu vyprší v létě.

Na hřiště se vrací „anglický“ Vydra, jenž si v době před těžkým zraněním kolene získal respekt v nejtěžší soutěži světa. Trvalo to déle, než si on i trenéři představovali. Teď ale drží delší dobu v plné zátěži, hraje pravidelně bez většího zdravotního omezení a neustále se zlepšuje.

Hlavní recept na podzimní rozpuk zní jednoduše. Z Vydrova nejbližšího okolí často zaznívá, že z fotbalu přestal dělat vědu, hodil za hlavu trápení, tolik neřeší, proč mu nenaskakují čísla. Dal si do hlavy, že týmu dokáže pomoct i jinak, když mu to zrovna nepadá do brány.

Nejde jen o výkon v Hamburku, jeho progres je v posledních nabitých týdnech naprosto zřetelný. Trenéři by mladým hráčům měli pouštět jeho perfektní timing a výskok při hlavičkování zády k brance, případně dlouhé obětavé návraty v plném sprintu.

„Každý útočník rád dává góly, kdo ne, kecá,“ culil se po výborném výkonu a plzeňské výhře v Hamburku, čímž připomněl i lepšící se střeleckou bilanci (Vydra se v sezoně trefil počtvrté, v posledních třech zápasech má bilanci 2+1).

Pobyt na hřišti i v plzeňské kabině si momentálně viditelně užívá. Projevuje se to i řečí těla na hřišti. Vydra působí lehce, energicky, fotbalově, přesně tak jako v dobách, když patřil k nejlepším útočníkům v Česku a vybojoval si místo v reprezentaci i v Premier League.

Před začátkem roku, kdy ho čeká boj o novou smlouvu, přesně tohle potřebuje i pro svou další hráčskou budoucnost. Vydra teď patří ke klíčovým pilířům, bez nichž si trenér Koubek nedokáže představit plzeňskou sestavu.