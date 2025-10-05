Plzeň? To není normální… Potlesk ikonám, (zase) červený Hradec. Spáčila svírala nervozita
PRVNÍ DOJEM JONÁŠE BARTOŠE | Redaktor deníku Sportu a webu iSport vyrazil na utkání Plzně s Hradcem (3:3) mezi fanoušky, zápas sledoval netradičně v roli běžného diváka. Jak vypadal nedělní duel z jiného místa na tribuně, tentokrát z protilehlé tribuny velmi blízko hřiště? Nabízíme první dojem z divokého a zajímavého zápasu, který okořenilo šest branek a dvě červené.
Hlavní události
Závěr Plzně: To není normální… Hradec si minimálně bod určitě zasloužil. Jenže Viktoria otočila vývoj zápasu, radost publiku udělala africká dvojice Adu, Durosinmi. Proti deseti zbývalo odkopnout jeden, maximálně dva balony. Dweh ale udělal dětinskou chybu, Višinský dostal jesličky a přišlo vyrovnání. Viktoria potřetí doma ztratila ligové body v posledních vteřinách.
Potlesk pro hladové ikony: Za Hradec vyběhli v základu čtyři hráči, kteří prošli domácím dresem. Ondřej Mihálik otevřel skóre, Václav Pilař skóroval po krásném pasu Vladimíra Daridy. Také Alexandr Sojka odehrál slušný zápas. Ani jeden ze střelců zásahy proti bývalému klubu neslavil, dvě ikony ze zlaté éry – Darida s Pilařem, poslouchali zasloužený potlesk tribun.
Červený Hradec: Tradiční kolorit – po dvou žlutých opustil lavičku hlavní trenér David Horejš, dlouhou přesilovku domácím nabídl kapitán Tomáš Petrášek. Hosté, byť hráli velice slušně, v řadě momentů působili nervózně, zápas provázelo spousty emocí. Ty negativní především u sporných momentů, který sudí Jan Beneš řešil u VAR. Klíčové okamžiky mladý arbitr ale zvládl.
Kdo mě zaujal
Prince Adu: Protrhl střelecké trápení, skóroval téměř po dvou měsících. Útočník z Ghany dobře zvládl dva gólové momenty, celý zápas vypadal velice slušně. Po jeho zakončení do tyče navíc kopala Plzeň penaltu, kterou nevyužil jeho kolega Rafiu Durosinmi. Známka: 7/10
Vladimír Darida: Skvělý šéf, dirigent hradeckého souboru. Vládl prostředku pole, nádherně vyslal do gólového zakončení též skvěle hrajícího kamaráda Václava Pilaře. Poprvé po návratu do Čech nastoupil v lize v Doosan Areně proti Plzni, kde se vykopal do velkého fotbalu. Bez nadsázky má reprezentační formu, ustál i spousty těžkých soubojů. Známka: 8/10.
Kdo mě zklamal
Karel Spáčil: Po poločase šel do sprch, trenér Marek Bakoš mladého obránce vystřídal zcela zaslouženě. Proti bývalému klubu ho možná až příliš svírala nervozita. Chyboval v rozehrávce, spolupráce se Souarém na levé straně ve velmi špatné první půli nefungovala. Známka: 3/10.