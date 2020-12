Rasistický incident se sudím v LM: kdo si bere fotbal jako rukojmí?

Sebastian Coltescu může být zatracencem, obětí, obojím zároveň, nebo také může být omilostněn. A nakonec se může stát vítězem, i když to zatím vypadá, že z rasového incidentu při utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Paris St. Germain a Istanbulem Basaksehir jsme vyšli všichni jako poražení. Nemusí to ale být definitivní.

Rumunskému čtvrtému rozhodčímu utkání 6. kola základních skupin, jež mělo výkop v úterý 8. prosince, ale dohrálo se až o den později, zazvonil několik dní po pohnutých událostech mobil. Z mikrofonu se ozval hlas bývalého senegalského reprezentanta Ousmane N´Doyeho.

Není známo, zda hovořili anglicky, nebo rumunsky, zato víme, že někdejší záložník šesti různých rumunských klubů se Coltescuovi ozval jako prostředník. Ujal se dobrovolně nesnadné úlohy usmířit rozhodčího se svým krajanem Dembou Baem. Tím, kdo v prostoru mezi hřištěm a lavičkami čtvrtého rozhodčího osočil z rasismu.

Vyškrtněme z debaty opičí skřeky z publika, házení banánových slupek na trávník nebo – abychom téma aspoň trochu odlehčili – výrazy jako „bakelit“ a „dehťák“ (starší hanlivé výrazy pro lidi černé pleti podle Šmírbuchu jazyka českého). Shodněme se, že jde o projevy mezilidské nesnášenlivosti s úmyslem někoho degradovat kvůli jeho rase.

V případu ze stadionu Park princů má jít o projev agrese bělocha proti černochovi, což je nejsilnější z rasistických proudů v euroamerickém světě. Na jedné straně se není co divit, že jsou černoši na projevy rasismu citliví. Přežívají v nich nepročištěné frustrace z období, kdy bílí drancovali jejich území a bohatství, přisuzovali jim druhořadé až podřadné pozice a z exkluzivních míst je vylučovali (for white only).

Na straně druhé je na místě debata, co je v této černošské „emancipaci“ přirozené a co umělé. Zemí, kde téma nejvíc kvasí, jsou Spojené státy americké. Z českého pohledu je možné smát se snaze nahradit slovo černoch označením Afroameričan, neboť miliony těch, pro něž se dá použít, žádné africké kořeny nemají. Jde ale o legitimní snahu vypořádat se s problémem, jehož násilné projevy jako zabíjení černochů bílými policisty z domova neznáme.

Ostatně, od roku 2013 je aspoň trochu jasno: americký úřad pro sčítání obyvatel vyřadil z dotazníku kolonku „negro“, avšak vedle „African-American“ ponechal i „black“.

Což nás vrací do prosincového pařížského večera. Česká média většinou interpretují anglicky psané zdroje. Slova, kvůli nimž Ba na Coltescua vyletěl a proč celý tým hostů na protest odešel ze hřiště, měla znít: „Támhleten černý. Pojď a zjisti, co je zač. Ten černý tam, takhle se nemůže chovat.“ Zaznělo to ve vnitřním komunikačním okruhu mezi rozhodčími. Podle dostupných zpráv mezi sebou nepoužívali angličtinu (jak by podle protokolu měli), ale svou mateřštinu. Ba tedy nezaslechl „black“, ale „negru“.

Muž, jehož identitu a chování měl hlavní sudí Ovidiu Hategan prověřit, je kamerunský asistent trenéra a bývalý útočník Pierre Webó. Zda dělal nějaké nepřístojnosti, v překotném běhu událostí zapadlo. Přesto