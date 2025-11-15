Běhá do schodů, v tréninku dá i 200 pater. Slovenka Chomaničová: Extrém je v Moskvě i Bogotě
Slyšeli jste někdy o towerruningu? Jedná se doslova o běh po schodech na v nejvyšších budovách světa. Slovensko má mezi nejlepšími ženami už řadu let Kamilu Chomaničovou. V civilu je to dopingová komisařka, ale jako závodnice peláší do schodů takovým způsobem, že je celkovou vítězkou Světového poháru a před měsícem skončila třetí na prestižním závodě na Empire State Building Run Up v New Yorku. Jak vypadá příprava takové elitní běžkyně? V čem jsou těžké závody na moskevské televizní věži Ostankino Tower? A dokáže ovlivnit výkon druh zábradlí?
Jaký je váš největší úspěch v towerruningu?
„Asi by to bylo vítězství v celkové klasifikaci Světového poháru za rok 2022. Nahrálo mi ale určitě to, že ještě kvůli doznívajícím covidovým opatřením se nekonalo finále SP v Šanghaji na třetí nejvyšší budově světa. Podařilo se mi udržet body. Před měsícem jsem pak skončila třetí na Empire State Building v New Yorku, což je dost prestižní závod. Zároveň jsem devítinásobná mistryně Slovenska. Pak bych asi jmenovala pódiová umístění v rámci SP.“
Kromě towerruningu jste dělala třeba i sportovní šerm, atletiku, horskou cyklistku. Nepřemýšlela jste spíš o tom dělat nějaký mainstreamový sport?
„To bych se pro to musela rozhodnout v dětském věku. Nepocházím z poměrů, kde by bylo peněz na sportování nazbyt, mám další čtyři sourozence a původem jsem z východního Slovenska pár kilometrů od ukrajinských hranic. Jako dítě jsem si prostě chtěla vyzkoušet různé sporty. Zároveň jsem se ale dobře učila, takže jsem pomýšlela na vysokou školu. I když jsem uvažovala nad studiem tělovýchovy a sportu, rozhodla jsem se nakonec pro farmacii. Pracuju ve sféře antidopingu, takže ke sportu mám blízko i tak.“
Když se běhu do schodů věnujete na nejvyšší úrovni, je v něčem váš trénink specifický?
„Už vím, co mi sedí a co nedělat. Základ je pochopitelně běh do schodů jako takový. Doplňuju to intervaly na atletické dráze. Přes léto jezdím na kole. V zimě, kdy je pauza, se snažím pilovat fyzičku ve fitku. Ony jsou při běhu do schodů totiž důležité i ruce, když se člověk přitahuje zábradlí.“
Když má někdo hodně vypracované ruce, tak skoro až ručkuje po zábradlí, ne?
„Hlavně při těch delších maratónech je důležitá technika přitahování, ale samozřejmě to pomáhá i při sprintech. Člověk je mnohdy vykloněný, protože se přitahuje na jedné straně zábradlí oběma rukama. Pak zase dostávají zabrat záda, takže sportem k trvalé invaliditě.“ (smích)
Hovoříte o sprintech či maratónech. Takže váš sport se dělí na další disciplíny?
„Oficiálně ne, ale jde o