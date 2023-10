Coufal překonal Rosického. Souček: Doufám, že jsou na něj v Česku hrdí

Když na podzim 2020 Coufal přestupoval ze Slavie na východ Londýna, platil za fyzicky nezdolného beka s dvojitou kapacitou plic. Někdy sice neprožíval v Anglii nejlepší časy, když se nedařilo celému týmu, ale teď jakoby úspěch v Konferenční lize nakopl celý klub včetně Coufala.

Po 8 kolech má frajer z Ludgeřovic na Opavsku na pažbě 4 asistence. Lepší jsou v tomto ohledu jen zavedená jména James Maddison (Tottenham), Kieran Trippier (Newcastle) a Pablo Neto (Wolverhampton). To je hodně kvalitní společnost, ve které se „Cuf“, jak mu v Anglii říkají, ocitá.

Jen pro srovnání, v předešlé sezoně si připsal během celého ročníku jedinou asistenci, nyní má našlápnuto, aby pokořil svou premiérovou sezonu v Anglii, kdy kladivářům pomohl 7 přihrávkami na gól.

„Ta čísla jsou dobrá. Každá asistence, která vede k zisku bodů, je důležitá. Rád bych těch klíčových přihrávek sbíral ještě víc, ale jsem i tak spokojen,“ prozradil Coufal pro klubový web.

Jeho asistence v sezoně jsou o to cennější, že dvě z nich znamenaly gól proti Liverpoolu a Manchesteru City. Hammers sice oba zápasy prohráli shodně 1:3, ale Coufalovi to na kreditu směrem vpřed neubírá. I v 31 letech nadále kmitá podél pravé lajny a snaží se spoluhráče zásobovat přesnými pasy. Proto už jich má na kontě šestnáct, proto v neděli přihrávkou na remízový gól Mohameda Kuduse překonal v počtu asistencí v nejvyšší anglické soutěži Tomáše Rosického, jenž se zastavil na čísle 15.

Ano, škarohlíd by mohl říct, že přihrávka na první gól Kuduse v Premier League nebyla žádným zázrakem, že to prostě Ghaňan skvěle trefil. Podívejte se ale na pasy, které znamenaly zbylé góly. Snoubí se v nich chuť a um útočit, kopací technika i to, co Coufala až do Premíer League vyneslo. Není líný na krok. Nikdy to nebyl hráč v záři reflektorů, ale pracant, kterého fanoušci milují. A po několika horších měsících už je východolondýnská pětka také v kurzu u fanoušků. V kolonkách přesných přihrávek, doteků s míčem a časového vytížení patří k nejlepším hráčům kladivářů.

V počtu asistencí na palubě Premier League jsou před Coufalem už jen dva krajané. Na Vladimíra Šmicera ztrácí 8 asistencí, Patrik Berger vládne této statistice dál neohroženě s celkem 31 přesnými pasy na gól. Vzhledem k Coufalově formě by však nemusel být nereálný útok na jmenovce Šmicera.

„Cuf je pro nás obrovský hráč. Od té doby, co ho West Ham přivedl, udělal pro klub mnoho dobrého. Hodně nás jako celek zlepšil, což vidím, protože jsem tady působil už před ním. Doufám, že dokonce i lidé u nás v Česku jsou na něj hrdí,“ nešetřil chválou na Coufala kolega Tomáš Souček.

Jen by to ještě chtělo také gól. Coufalova profese sice střílení branek není nakloněna, ale zkušený obránce se naposled prosadil 4. září 2020 v dresu národního týmu, kdy dal dosud svou jedinou reprezentační branku ve federálním derby proti Slovensku. Tohle ale od něj skutečně Moyes nečeká, jen by to bylo stylové a zasloužené. Dosud se v Premier League střelecky prosadilo 11 Čechů.

Historická tabulka v počtu českých asistencí v Premier League:

1. Patrik Berger – 31

2. Vladimír Šmicer – 24

3. Vladimír Coufal – 16

4. Tomáš Rosický – 15

5. Milan Baroš – 11

6. Matěj Vydra – 10

7. Tomáš Souček – 6

8. Karel Poborský – 3

9.-10. Petr Čech, Radoslav Kováč - 2

11.-14. Roman Bednář, Radek Černý, Jiří Jarošík, Martin Jiránek -

Historická tabulka českých střelců v Premier League:

1. Patrik Berger – 38 gólů

2. Milan Baroš – 28

3. Tomáš Souček – 22

4. Tomáš Rosický – 19

5. Matěj Vydra – 11

6. Vladimír Šmicer – 10

7. Roman Bednář – 6

8.-9. Jiří Jarošík, Karel Poborský - 5

10. Radoslav Kováč – 3

11. Marek Matějovský - 1