Anglie se chystá na korunovaci. Využije Liverpool mečbol a vrátí se na „bidýlko“?

Legendární manažer Sir Alex Ferguson kdysi prohlásil, že jednou z jeho největších motivací je „srazit Liverpool z jeho bidýlka.“ Známý výrok se vztahoval ke dvěma věcem spojeným s velkým rivalem United – pták ve znaku konkurenčního klubu a fakt, že Liverpool v té době kraloval anglickému fotbalu v počtu ligových titulů.

Když „Reds“ získali v roce 1990 svůj 18. triumf v nejvyšší soutěži, měli United na kontě pouhých sedm prvenství! Jenže pak pod vedením Sira Alexe rozjeli mimořádně úspěšné dvě dekády, a když se skotský stratég v roce 2013 loučil, slavil se na Old Trafford jubilejní 20. titul.

Jenže od té doby United marně čekají na svůj další zápis, zatímco Liverpool pod vedením Jürgena Kloppa ovládl Premier League v sezoně 2019/2020 a snížil ztrátu na jediný titul. A už tuto neděli může být skóre srovnáno. Týmu pod vedením hlavního trenéra Arneho Slota stačí k definitivní mistrovské jistotě jediný bod v duelu s trápícím se Tottenhamem.

Očekávání na vyprodaném Anfieldu budou veliká. Zmiňovaný titul z roku 2020 si hráči nemohli kvůli covidovým restrikcím vychutnat s fanoušky na stadionu. O to větší tíha bude nyní ležet na bedrech Mohameda Salaha a spol., což si Slot velmi dobře uvědomuje: „Je to především velká zodpovědnost, moc dobře si uvědomujeme, že když naposledy klub získal titul, bylo to v covidové éře. Všichni se na neděli těšíme, ale víme, že nás ještě čeká práce, abychom získali minimálně bod.“

U tak výjimečného okamžiku samozřejmě nemůže CANAL+ Sport chybět. A chystáme něco speciálního! Reportovat ze zápasů PL přímo z Anglie se snažíme pravidelně, tentokrát to bude poprvé, kdy se z plochy přihlásí hned dva experti – a z pohledu stopy, kterou oba zanechali během svých úspěšných kariér, je to mimořádná dvojice - náš zkušený matador Karel Poborský a také bývalý hráč FC Liverpool Vladimír Šmicer. Ten v červeném dresu ligový triumf – na rozdíl od těch v evropských a domácích pohárech – neslavil, teď to ale může zažít v roli experta a fanouška.

Máme pro diváky naplánováno několik vstupů, včetně povídání z kabiny domácího týmu, tak si nás pusťte v neděli od 17:00 v rámci studia Match Time, případně sledujte naše sociální sítě. Věřím, že vás nudit nebudeme!