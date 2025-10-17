Předplatné

Trofej pro šampiony Premier League je v Praze. Můžete ji „ulovit" a vyhrát lístky!

Trofej pro šampiony Premier League je v Praze, jaký je program?
Trofej pro šampiony Premier League je v Praze, jaký je program?
Karel Häring
BLOG EXPERTA CANAL+ SPORT | Premier League je po reprezentační přestávce zpět. A my máme nejen pro její fanoušky v Česku a na Slovensku připravenou bombu. Díky CANAL+ Sport přijíždí do Prahy poprvé v historii trofej pro vítěze nejlepší ligové soutěže na světě.

Pro tak výjimečnou příležitost jsme pochopitelně připravili několik doprovodných akcí. A první z nich startuje už v pátek odpoledne. Červenými stužkami (v barvách aktuálního mistra FC Liverpool) opentlenou, 104 centimetry vysokou a 25 kilogramů vážící trofej vezmeme na vyhlídkovou jízdu speciální tramvají po Praze.

Do ní sice nebude možné přistoupit, ale pokud ji někde objevíte, můžete v naší soutěži vyhrát lístky na Premier League. Stačí málo: vyfotit nebo natočit video tramvaje s tímto svatým grálem na palubě, sdílet do pátečních 18:00 do svých instagramových stories, zároveň označit účet @canalplussportczsk a přidat hashtag #PLTROPHYHUNT. Více podrobností k soutěži najdete na našem, již zmíněném instagramovém účtu.

Tramvaj začíná svou jízdu v 15:30 z Vozovny Střešovice. Přes zastávky Hradčanská, Malostranská, Moráň či Masarykovo nádraží, na kterých bude vždy někdo z týmu CANAL+ Sport, se dostane až na Spartu, kde její jízda okolo 16:30 skončí. Detailní informace o trase najdete zde:

Samozřejmě i během víkendu neochudíme naše vysílání o zápasová studia. A v sobotu bude na naše experty Karla Poborského a Bobbyho Zlámala dohlížet přímo ve studiu právě nablýskaný klenot. Jen pro doplnění, studio se bude věnovat souboji Evertonu na půdě Manchesteru City, jehož hráči v rozmezí let 2021 až 2024 pozvedli trofej nad hlavu čtyřikrát v řadě.

V minulé sezoně, jak už bylo řečeno, jim pohár vyfouknul Liverpool. A právě jeho soubojem s Manchesterem United (od 17:30) vyvrcholí celý víkend trofeje v Praze, konkrétně sledováním zápasu v sálu Cinema City v obchodním centru Westfield na Chodově. Utkání už je vyprodáno, ale pozor, to neznamená, že ten, kdo nemá lístek, se nemůže potkat a vyfotit s trofejí! Protože na celý nedělní den chystáme ve Westfieldu zdarma bohatý doprovodný program. Více informací najdete na stránkách https://www.canalplussport.cz/trofej.

Každopádně už v jedenáct hodin se otevře fanzóna. Je připravena řada doplňujících akcí, včetně autogramiády s českými fotbalovými legendami: Karlem Poborským, Vladimírem Šmicerem a Milanem Barošem. Setkat se můžete i se známými tvářemi CANAL+ Sport.

Tedy s výjimkou Karla Tvaroha, který vyrazil reportovat do Anglie, a kromě zmíněného sobotního duelu pochopitelně nemůže chybět na Anfieldu, kde se utkají dva historicky nejúspěšnější kluby v historii anglické nejvyšší soutěže: Liverpool a Manchester United.

Jen pro zajímavost, přivezení trofeje není jednoduchá záležitost, předcházely tomu čtyři měsíce příprav. Teď už je v Praze a vy si můžete její přítomnost vychutnat s námi. A užitečná rada na závěr: můžete se s ní vyfotit, ale nesnažte se jí dotýkat. Jinak si vás vezmou do parády bodyguardi, kteří se o ni starají. Pořád platí, že dotýkat se trofeje mohou jen vyvolení – tedy ti, co vyhráli Premier League – třeba jako Karel Poborský.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal751114:316
2Liverpool750213:915
3Tottenham742113:514
4Bournemouth742111:814
5Manchester City741215:613
6Crystal Palace73319:512
7Chelsea732213:911
8Everton73229:711
9Sunderland73227:611
10Manchester Utd.73139:1110
11Newcastle72326:59
12Brighton723210:109
13Aston Villa72326:79
14Fulham72238:118
15Leeds72237:118
16Brentford72149:127
17Nottingham Forest71245:125
18Burnley71157:154
19West Ham71156:164
20Wolves70255:142
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

