Trofej pro šampiony Premier League je v Praze. Můžete ji „ulovit“ a vyhrát lístky!
BLOG EXPERTA CANAL+ SPORT | Premier League je po reprezentační přestávce zpět. A my máme nejen pro její fanoušky v Česku a na Slovensku připravenou bombu. Díky CANAL+ Sport přijíždí do Prahy poprvé v historii trofej pro vítěze nejlepší ligové soutěže na světě.
Pro tak výjimečnou příležitost jsme pochopitelně připravili několik doprovodných akcí. A první z nich startuje už v pátek odpoledne. Červenými stužkami (v barvách aktuálního mistra FC Liverpool) opentlenou, 104 centimetry vysokou a 25 kilogramů vážící trofej vezmeme na vyhlídkovou jízdu speciální tramvají po Praze.
Do ní sice nebude možné přistoupit, ale pokud ji někde objevíte, můžete v naší soutěži vyhrát lístky na Premier League. Stačí málo: vyfotit nebo natočit video tramvaje s tímto svatým grálem na palubě, sdílet do pátečních 18:00 do svých instagramových stories, zároveň označit účet @canalplussportczsk a přidat hashtag #PLTROPHYHUNT. Více podrobností k soutěži najdete na našem, již zmíněném instagramovém účtu.
Tramvaj začíná svou jízdu v 15:30 z Vozovny Střešovice. Přes zastávky Hradčanská, Malostranská, Moráň či Masarykovo nádraží, na kterých bude vždy někdo z týmu CANAL+ Sport, se dostane až na Spartu, kde její jízda okolo 16:30 skončí. Detailní informace o trase najdete zde:
Samozřejmě i během víkendu neochudíme naše vysílání o zápasová studia. A v sobotu bude na naše experty Karla Poborského a Bobbyho Zlámala dohlížet přímo ve studiu právě nablýskaný klenot. Jen pro doplnění, studio se bude věnovat souboji Evertonu na půdě Manchesteru City, jehož hráči v rozmezí let 2021 až 2024 pozvedli trofej nad hlavu čtyřikrát v řadě.
V minulé sezoně, jak už bylo řečeno, jim pohár vyfouknul Liverpool. A právě jeho soubojem s Manchesterem United (od 17:30) vyvrcholí celý víkend trofeje v Praze, konkrétně sledováním zápasu v sálu Cinema City v obchodním centru Westfield na Chodově. Utkání už je vyprodáno, ale pozor, to neznamená, že ten, kdo nemá lístek, se nemůže potkat a vyfotit s trofejí! Protože na celý nedělní den chystáme ve Westfieldu zdarma bohatý doprovodný program. Více informací najdete na stránkách https://www.canalplussport.cz/trofej.
Každopádně už v jedenáct hodin se otevře fanzóna. Je připravena řada doplňujících akcí, včetně autogramiády s českými fotbalovými legendami: Karlem Poborským, Vladimírem Šmicerem a Milanem Barošem. Setkat se můžete i se známými tvářemi CANAL+ Sport.
Tedy s výjimkou Karla Tvaroha, který vyrazil reportovat do Anglie, a kromě zmíněného sobotního duelu pochopitelně nemůže chybět na Anfieldu, kde se utkají dva historicky nejúspěšnější kluby v historii anglické nejvyšší soutěže: Liverpool a Manchester United.
Jen pro zajímavost, přivezení trofeje není jednoduchá záležitost, předcházely tomu čtyři měsíce příprav. Teď už je v Praze a vy si můžete její přítomnost vychutnat s námi. A užitečná rada na závěr: můžete se s ní vyfotit, ale nesnažte se jí dotýkat. Jinak si vás vezmou do parády bodyguardi, kteří se o ni starají. Pořád platí, že dotýkat se trofeje mohou jen vyvolení – tedy ti, co vyhráli Premier League – třeba jako Karel Poborský.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|7
|5
|1
|1
|14:3
|16
|2
Liverpool
|7
|5
|0
|2
|13:9
|15
|3
Tottenham
|7
|4
|2
|1
|13:5
|14
|4
Bournemouth
|7
|4
|2
|1
|11:8
|14
|5
Manchester City
|7
|4
|1
|2
|15:6
|13
|6
Crystal Palace
|7
|3
|3
|1
|9:5
|12
|7
Chelsea
|7
|3
|2
|2
|13:9
|11
|8
Everton
|7
|3
|2
|2
|9:7
|11
|9
Sunderland
|7
|3
|2
|2
|7:6
|11
|10
Manchester Utd.
|7
|3
|1
|3
|9:11
|10
|11
Newcastle
|7
|2
|3
|2
|6:5
|9
|12
Brighton
|7
|2
|3
|2
|10:10
|9
|13
Aston Villa
|7
|2
|3
|2
|6:7
|9
|14
Fulham
|7
|2
|2
|3
|8:11
|8
|15
Leeds
|7
|2
|2
|3
|7:11
|8
|16
Brentford
|7
|2
|1
|4
|9:12
|7
|17
Nottingham Forest
|7
|1
|2
|4
|5:12
|5
|18
Burnley
|7
|1
|1
|5
|7:15
|4
|19
West Ham
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|20
Wolves
|7
|0
|2
|5
|5:14
|2
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup