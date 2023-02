Víkend s Premier League: nový lídr a šest zápasů v jednom přenosu

Sobota a neděle přináší dva dny nabité programem nejlepšího ostrovního fotbalu. Můžete se těšit na dvě zápasová studia Match Time a obzvlášť bohatý konferenční přenos, kdy vám na jediné stanici (CANAL+ Sport 2) během 90 minut neuteče nic podstatného ze šesti souběžně hraných duelů.

Staronový lídr

Jsou tomu pouhé dva dny, co Arsenal podlehl v domácím prostředí Manchesteru City (1:3). Úřadující šampion úspěšně eliminoval největší zbraně Kanonýrů, kterým tentokrát nepomohl žolík jménem Leandro Trossard. Jen co Citizens dokázali po vzoru Evertonu a Brentfordu obrat Artetovy muže o drahocenné body, narativ ohledně největšího favorita na mistra Premier League se obrátil.

Zdá se, že posádka Arsenalu vplula do krizových vod - poprvé v rámci sezony. Šanci na reakci mají Odegaard a spol. už v sobotu po obědě (13:30), kdy vycestují na hřiště Aston Villy. Nečeká je tam ale nic snadného - muži Unaie Emeryho se po zpackaném podzimu v domácím prostředí zvedli k nepoznání.

Liverpool - Everton 2:0. Skvostný protiútok, Reds v derby zabrali Video se připravuje ...

Staronový lídr soutěže Manchester City působí jako znovuzrozený tým. Otázkou je, jak moc pomohlo svěřencům Pepa Guardioly, že se v kabině “pročistilo” ovzduší odchodem frustrovaného krajního obránce Joaa Cancela.

Na psychiku a motivaci hráčů ale nepochybně zabralo nedávné obvinění z více než 100 přestupků týkajících se finančních nesrovnalostí, které na City vynesla samotná Premier League. Tým kolem Kevina de Bruyneho působí znovu sjednoceně, k čemu přispívá i mentalita fanoušků. V rytmu „jdeme proti všem“ jsou Citizens o poznání silnější.

Šest zápasů v 90 minutách

Potvrdit formu mohou bleděmodří v sobotních 16:00 na hřišti zlepšeného Nottinghamu. Nenechte si ujít náš konferenční přenos, který startuje pár minut před výkopem. Pod taktovkou pohotového Honzy Pěrušky si totiž můžete vychutnat to nejpodstatnější ze všech souběžně hraných duelů - Brentford vs Crystal Palace, Wolves vs Bournemouth, Brighton vs Fulham, Nottingham vs Manchester City, Chelsea vs Southampton a Everton vs Leeds.

Sobotní večer servíruje doufejme neméně atraktivní podívanou mezi Newcastlem a Liverpoolem (18:30). Nenechte si ujít studio Match Time, které se od 18:00 zaměří na to, proč oba celky patří díky aktuální výkonnosti mezi největší překvapení celého ročníku.

I neděle servíruje televizním divákům důstojnou fotbalovou porci. Dvouzápasové studio Match Time se nejprve zaměří na duel mezi Manchesterem United a Leicesterem City. Program završí jeden ze šlágrů kola - londýnské derby mezi Tottenhamem a West Hamem.

Potvrdí životní formu Marcus Rashford, nebo ho přestřílí nezvykle potentní ofenziva Lišek? Co stojí za úpadkem formy Heung-Mina Sona? A proč se West Hamu začíná dařit? I o těchto otázkách budou debatovat naši experti.

Pondělí na CANAL+ Sport patří tradičně naší talk-show Premier Club, ve kterém se trojice hostů komentátora a moderátora Matúše Lukáče ohlédne za tím nejzajímavějším víkendovým děním.

Za celou redakci CANAL+ Sport bych vám chtěl popřát krásný víkend - ideálně s Premier League na obrazovkách.