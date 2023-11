Souboj nejtěžších vah. Liverpool se pokusí zaskočit Manchester

„Pro nás to už několik let po sobě představuje ten největší zápas. Manchester City je nejsilnější tým na světě,“ pravil na předzápasové tiskové konferenci Jürgen Klopp. Právě manažer Liverpoolu je zase podle jeho protějšku Pepa Guardioly jednou z hlavních příčin dlouhodobého úspěchu Citizens. „To díky jeho fantastické práci se můžeme ještě víc zlepšovat. Dalo by se říct, že i jemu tak trochu vděčím za náš úspěch a za svůj trenérský růst,“ prohodil gentlemansky španělský stratég, kterého drtivá většina fotbalových expertů se samozřejmostí označuje za nejlepšího kouče poslední dekády.

Největší rivalita?

Jak už to v příbězích o pořádně rivalitě bývá, v rámci manchestersko-liverpoolských vztahů bychom našli spoustu poutavých dějových vláken a mikropříběhů. A právě manažeři obou celků jsou díky společné éře jakýmsi ztělesněním relativně čerstvé přetahované.

„Po sportovní stránce jsou naši největší rivalové,“ nenechal nikoho na pochybách Klopp. Fandům Liverpoolu sice tradice velí označit za nepřítele číslo jedna nenáviděné United, ale všichni dobře ví, že jejich německý manažer má v této otázce svatou pravdu. Zatímco se „rudým ďáblům“ na Old Trafford nedaří vymanit se z bludného kruhu a navázat na slavnou minulost, na Etihad Stadium plní muzeum trofejemi strhující rychlostí. A to se nikomu na Anfield Road nelíbí.

Rivalita se pochopitelně změřit nedá, ale po sportovní stránce jednoduše není o čem. Od Kloppova příchodu na ostrovy v roce 2015 se o titul prakticky výhradně přetahují jednotlivé celky právě s „Guardiolovci“. Od sezony 2017/18 se na trůn Premier League kromě Manchesteru City posadil jen jednou někdo jiný. Povedlo se to Liverpoolu v „covidovém“ ročníku 2019/20.

Haland i Salah cílí na rekordy

Velká manažerská bitva se neobejde bez nejlepších střelců aktuálního ligového dějství. Erling Haaland by se měl podle všeobecného očekávání dát fyzicky dohromady, aby se pokusil hned o několik svých poprvé. Liverpool je jedním ze dvou posledních celků Premier League, proti kterým norský kanonýr v lize ještě neskóroval, přestože proti nim nastoupil.

Pokud se trefí, připíše si navíc i jeden úctyhodný rekord. Haaland se může stát autorem nejrychleji nasázených 50 branek v Premier League. A protože mu na dosavadní rekord Andyho Colea zbývá pohodlná rezerva 17 zápasů, reálnější je spíš otázka, kdy se mu to podaří. Troufám si říct, že až se tak stane, nebude velmi dlouho překonán.

Na druhé straně nemusíme dlouho hledat hvězdu stejného kalibru s více než podobnou osobní motivací. Mohamed Salah se blíží magické metě 150 branek v Premier League, přičemž drtivou většinu vsítil v dresu Liverpoolu (148) a dvě během nepovedené epizodky na Stamford Bridge.

Jenže Salah už dávno nepatří mezi vyhlášené krkouny. Právě osobnost egyptského ofenzivního univerzála má podle Jürgena Kloppa zásadní vliv během rozsáhlé herní a personální přestavby Liverpoolu. „Například Darwinovi (Núňezovi) pomáhá od prvního dne. Okamžitě v něm viděl obrovský potenciál, snaží se mu maximálně vyhovět a poradit, kdykoliv to jen trochu jde,“ pochvaloval si Klopp přínos svého nenahraditelného lídra před novináři.

Vyladěná herní chemie mezi oběma útočnými esy patří mezi největší zbraně Liverpoolu. Duo Salah-Núňez je nejproduktivnějším v celé lize, budeme-li počítat vstřelené góly po vzájemných asistencích. Jenomže ve vzduchu visí nepříjemná otázka, jak na tom bude uruguayský hroťák po návratu z Jižní Ameriky, kde se Núňez v rámci kvalifikačních bojů prezentoval skvělými výkony.

Michael Owen pro CANAL+ Sport

Statistika hovoří jasně - City doma v lize nenašli přemožitele celkem ve 23 případech po sobě a Liverpool ztrácí venku jeden bod za druhým. Ale jestli existuje něco, co zaručeně rozhodí i právoplatně sebevědomého Pepa Guardiolu, bude to právě vidina střetu s nevyzpytatelným Kloppovým výběrem. Tým Liverpoolu se totiž po roční odmlce vrací ke kořenům „kloppovské" intenzity a řízeného chaosu - tedy ke strategii, která na Guardiolův systém jednoduše platí.

