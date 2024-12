Rozjetý Liverpool se vrací na „místo činu”. Dočká se odplaty za velekřivdu?

Koncovka utkání mezi Tottenhamem a Liverpoolem z 30. září minulého roku patří mezi ty nejpamátnější. Psala se 96. minuta nevšedního zápasu, když se krajní bek domácích Pedro Porro uvolnil na pravé straně a odcentroval. Nebezpečný balon si do sítě nešťastně srazil zadák hostí Joel Matip. Tottenham Hotspur Stadium zalila vlna dlouho nepoznané euforie. Jenže cennou výhru 2:1 nad favorizovaným Liverpoolem doprovodila ultrahořká pachuť.

Jakkoliv atraktivní a nezapomenutelné představení servírovali aktéři na trávníku, reklamu na ofenzivní fotbal dokonale přebila možná největší hrubka v historii anglického VARu. Liverpool se statečně pral s početní převahou domácích, když se už ve 26. minutě z placu pakoval záložník Curtis Jones po došlápnutí stojné nohy soupeře. I v 10 si svěřenci Jürgena Kloppa počínali neohroženě, zanedlouho dokonce otevřel skóre kolumbijský křídelník Luis Díaz. Zcela regulérně.

A tady to přišlo. „Gól neplatí pro ofsajd,” zazněl verdikt.

Muži ve VARu se jednoduše řečeno nepochopili s kolegy na place a malér byl na světě. „Well done boys, good process”.

Van Dijk je nejcennější

Měl jsem to štěstí, že mě na zápas vyslal CANAL+ Sport v roli reportéra. Po zápase jsem v mixzóně vyzpovídal zdrceného Virgila van Dijka, který si dle mých informací dobrovolně vyžádal předstoupit před kamery. Se mnou jakožto se zahraničním reportérem mluvit nemusel, smlouvy v tomto případě velí jasně. O to víc jsem si vážil jeho otevřenosti a přístupu. Jeho tým oslabily dvě červené karty, do sprch zamířil po druhé žluté kartě i jeho portugalský spoluhráč Diogo Jota. S fotbalem koncovka zápasu už neměla moc společného, ale The Reds do toho dali srdíčko a sahali po senzaci. Van Dijk jako tradičně patřil ke klíčovým mužům.

„Co jsme mohli dělat v devíti,” prohodil frustrovaný kapitán. Tehdy ani tak nešlo o to, co všechno nám prozradil před kamerou. Odnesl jsem si mnohem cennější poznatky spíš díky tomu, co z jeho úst nezaznělo. Nevymlouval se, nebrečel, nehledal příčinu sportovního nezdaru jinde a už vůbec se neschovával se za ničím a nikým. A jeho řeč těla na place, komunikace ke spoluhráčům, zdravé nastavení… Došlo mi, že jsem se právě konfrontoval s lídrem, který je v každodenním chodu pro tým cennější než kdokoliv jiný. Bez takových to nejde. Těžko se hledají, ale jakmile je najdeš, máš vyhráno.

Zpětné zrcátko je mocný nástroj

Dnes není pochyb o tom, že se Liverpoolu povedla možná nejhladší trenérská výměna v současném fotbale. Společný jmenovatel? Kabina. Arne Slot převzal tým plný osobností, který týden co týden drobnými krůčky posouvá. Není divu, že se jeho mužům mimořádně daří. Od emočního fotbalu bohatého na zvraty se tým z Anfieldu na podzim etabloval jako jakýsi vyspělejší starší brácha své zábavné verze z minulých sezon, jako lepší model něčeho, co sice relativně solidně fungovalo, ale neobešlo se bez možná až zbytečně velkých výkyvů.

O to zajímavější bude sledovat nedělní šlágr 17. kola Premier League, kdy se Liverpoolští vrací na „místo činu”. Arne Slot to sice na lavičce hostí nezažil, ale jeho hráči budou zcela jistě poháněni netradiční fúzí motivace a lačnění po odplatě, kterou v nich bude muset nizozemský kouč chtě nechtě korigovat.

Dosud se mu to dařilo nad očekávání, ale v souboji proti Tottenhamu, kdy budou mnozí čelit otevření starých ran, jde o velkou výzvu. Nehledě na přirozenou nevyzpytatelnost soupeře ze severního Londýna. Ale to je zase na jiné povídání.

Užijte si víkend, ideálně ve společnosti Premier League na obrazovkách CANAL+ Sport. Můžete se těšit na zápasová studia MatchTime v sobotu i v neděli. Pěkný advent vám přeje celá redakce.