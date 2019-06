Traumata ji zocelila. Bartyová ukazuje, že Šarapovová se s pauzou vymlouvá | iSport.cz

Máme novou světovou jedničku Ashleigh Bartyovou a skvěle ji vystihuje tahle víkendová historka z Birminghamu, která mě moc pobavila. Při ceremonii po finále poražená Julia Görgesová gratulovala vítězce, že je to její velká kamarádka a moc jí první místo přeje. A u toho se pekelně rozbrečela. Ashleigh pak v klidu nakráčela a převzala pohár. Úplně bez emocí, jako by se nechumelilo. To se mi hrozně líbilo a výborně ji to vystihuje. Görgesová její úspěch prožívala daleko víc než ona sama...