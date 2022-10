Štěstí, zdraví láska. Kdy přát a co je vlastně hodně? Vztáhněme to na sebe

Jo, tentokrát to nebude čistě sportovní článek. Nebo jo? Frázi ‚Hodně štěstí, zdraví a lásky‘ používá snad každý z nás. Ať už někomu přejeme k narozeninám, svátku, svatbě, narození dítěte nebo jen tak. Někdo dokonce celou frázi zkracuje a přeje ‚jenom‘ zdraví, protože je to údajně to nejdůležitější, a k tomu dodá, že zbytek si může koupit. Děláte to někdy, když onu frázi přejete blízké osobě? A jak moc je vlastně hodně?