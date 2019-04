Český obr povstal. Ať si dá Chelsea pozor! Zavřené tribuny? Hloupá záležitost | iSport.cz

Neříkám, že bouráky z Edenu favorizuju, to bych musel být blázen, ale jsem přesvědčený, že na současnou Slavii si každý musí dát pozor. Tenhle tým je ještě lepší než mužstvo Franty Cipra, které v roce 1996 došlo až do semifinále Poháru UEFA.

Trochu mě překvapuje, jak se slávisti chovají skromně. Říkají, že mají Chelsea za odměnu. Proč? Vždyť kurnik vyřadili Sevillu! Pojďme si jednou dodat sebevědomí, nebuďme bojácní a poprdění. Slavia přece musí cítit, že je skvělé mužstvo a má výjimečnou možnost si to se slavnou londýnskou značkou rozdat na férovku. Vždyť ono to může být za rok jinak. Všichni víme, jak je to u nás s čínskými investicemi…

Proto slávistům radím: nejděte na hřiště s pocitem, že si to chcete užít, ale staňte se válečníky! Zkuste Chelsea zaskočit a do Anglie odjet s nadějí na postup. Sami jste si ověřili, že zmáknete rozharašenou Sevillu.

Mám totiž dojem, že Chelsea se nachází v podobném rozpoložení. Taky není extra v pohodě. Má to takový na vodě. Nezdá se mi nepřekonatelná. Vidím tam jednoho extra machra, a tím je Eden Hazard. Hrozně se mně líbí. Když jsem viděl, jaký nádherný góly nasypal v pondělí do branky West Hamu, zaplesalo mi srdíčko. Ten kluk bude vyčnívat.

Velkým minusem pro Slavii je, že nebude hrát Tomáš Souček. Je ve formě, pro Jindru Trpišovského je doslova nenahraditelný. Dal bych prostor Pepovi Hušbauerovi. Poháry moc nehraje, nevím proč, když lepšího fotbalistu v naší lize těžko najdete. Dalším velkým minusem pro Slavii je uzavření části Tribuny Sever, která je skoro v každém zápase dvanáctým hráčem červenobílých. Jde o strašně hloupou záležitost. Pitomci hloupí si za to mohou sami. Vím, že fanoušci prskali, ale holt to tak je. Zasedl evropský tribunál a vynesl trest. Zaslouženě.

Takové chování nemá mít na stadionech místo, navíc Slavii se to nestalo poprvé, že… V Evropě se snaží fotbal od takových projevů vyčistit, s trestem musel klub počítat. Chelsea Nechelsea. U nás jsme v tomto směru sto let za opicema. Ať se takhle chovají fandové v Polsku, v balkánských zemích, ale my snad nejsme takhle omezení, proboha? Nebo ano?

Jediným výsledkem je, že fanoušci potrestali vlastní hráče, které čeká zápas desetiletí, ale budou se muset spokojit pouze s poloviční podporou vyhlášeného sektoru. Je to bolestivé a zároveň trapné. Přenos půjde do světa, každý uvidí, že stadion není plný a bude se ptát proč. Protože jsou v Česku někteří fanoušci blbci a trubky. Doufám, že si to všichni z Tribuny Sever uvědomí.

