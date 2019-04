Prohra Sparty? Lidé kvůli ní trhali tikety. Mezi těmi blbci jsem byl i já | iSport.cz

Ale zpátky k tomu dvacetiletýmu šikulovi. Pavel Vrba ho po utkání velice chválil, prý byl lepší než všichni hráči Plzně. To teď není zase tak složitý, každopádně pochvala od tak skvělého trenéra se musí poslouchat moc dobře. Vím, že Matoušek je výbornej. Slavia udělala moc dobře, že ho vrátila zpátky Jardovi Starkovi. Kluk hraje, zase získává sebevědomí. To by v Edenu neměl, protože herní praxi měl velmi proměnlivou. Trochu mě mrzí, že se v Trpišovského kádru hned neuplatnil. Na druhou stranu je pořád mladej, ale v létě už musí zabrat.

Tabulka je rozdělená na tři skupiny a já si říkám, jestli vůbec bude chtít v posledním kole Olomouc na Slavii vyhrát a získat tak šanci zasunout se na poslední chvíli mezi nejlepších šest. Selským rozumem přece pro ni bude lepší, aby zůstala sedmá a o postup do předkola Evropské ligy se pokusila vítězstvím v play off v prostřední skupině.

Tohle je trochu nedomyšlený, lidi o tom hodně diskutujou. Dovolím si tvrdit, že tomu pořád ještě moc nerozumí, ale až se nadstavba rozjede, bude to pro fanoušky k pochopení snadnější. Já si myslím, že to bude zajímavý, ve všech skupinách je o co hrát, což je moc dobře.

Mezi Slavií a Plzní je rozdíl čtyř bodů, nepatrně se odstup zmenšil. Kdyby Viktorka nebyla marná, bylo to už jen o dva body a vše mohla mít ve svých rukou. Na jejich vzájemný zápas dojde už ve druhém kole nadstavby, o titulu se tak rozhodne o druhé květnové neděli. Franta Cipro říkal, že Plzeň je spící had. Naprosto s ním souhlasím, ať si dá Slavia pozor, Viktorka se v klidu vyhřívá, jako by ji to ani nebavilo, ale pozor, aby sešívky ještě neuštkla.

Osobně budu nejvíce koukat na poslední skupinu, kde mám bohužel svého zástupce, o kterého se strašně, ale strašně bojím. Nerad to říkám, ale Dukla je asi opravdu nejslabší. Vůbec si nedovedu představit, co by se stalo, kdyby kluci sestoupili. Všechno by pak záleželo na majiteli panu Pauknerovi, s kterým jsem nedávno mluvil, a je mi ho nesmírně líto. Jestli by Duklu podporoval i ve druhé lize, měl by neskutečné srdce. Pokud ne, byla by to svým způsobem tragédie.

Po víkendu se musím zmínit i o Spartě. Její výkon proti Karviné ohromil všechny. Nejvíc samozřejmě nadávají sázkaři. Potkal jsem asi dvacet lidí a všichni trhali tikety kvůli mači na Letný. Budu úplně upřímnej: mezi těmi blbci jsem byl i já… Pak člověk nemá na Spartu nadávat.

Každopádně tenhle zápas mi vyrazil dech. Copak výsledek 1:3, ale hra byla naprosto šílená. Řeknu k tomu jen jedno – před startem jara jsem na Dukle potkal Tomáše Rosického a říkal mu, že má fajn názory a že mu fandím, ale že svoji éru na Letné odstartoval špatným krokem. Asi víte, kam mířím. Ano, Zdeněk Ščasný měl po zimě skončit. Od začátku to mělo být jinak. Podle mě Sparta nefunguje, vlastně se nic nemění. A to je skoro konec soutěže. V létě by měl Spartu převzít někdo jiný, za tím si stojím.