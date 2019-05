Petr Čech: má střet zájmů. Poslední bitva může posílit jeho auru, ale i ublížit, myslí si Vízek | iSport.cz

S nadsázkou si říkám, jestli Čechíno není tak trochu ve střetu zájmů. Ale jsem hluboce přesvědčený, že je takový profík, že by ho nemělo nic limitovat. Je to trochu dvousečné: tahle bitva může ještě víc posílit jeho auru, ale taky mu může ublížit.

Nesmí pustit žádný laciný gól, to by se pak rozjely všemožné spekulace, na které jsme hlavně my Češi mistři. Jenže ono půjde o dost, skromnější Evropská liga je ve fotbalové hierarchii hned za načančanou Ligou mistrů.

Nejen v Anglii se mluví o tom, jestli by Petr radši neměl přepustit místo konkurentu Lenovi. Tím by to bylo hotové, šlo by o nejjednodušší řešení. Jenže měli byste to srdce sebrat Čechínovi tak pohádkovou derniéru? Tenhle zápas by pro něj mohl být vyloženě za odměnu – zvlášť kdyby ho vyhrál.

Posadit ho na lavici by bylo nefér, v Anglii odvedl skvělé služby. Věřím, že vyhraje úcta k ikoně a Petr si stoupne do brány. Trenér Emery s ním promluví, vezme si ho stranou a poví mu: „Tohle bude tvoje noc.“ Bude se hrát až v jedenáct večer tamního času, což může během dlouhého dne leckoho rozházet, ale myslím, že to Čechíno zvládne. Za ty roky ve velkém fotbale zažil spoustu složitých situací, takže ustojí i tohle.

Je to půvabná hříčka osudu, zajímavá tečka za mimořádnou kariérou a velké adieu jednoho z nejslavnějších gólmanů fotbalové historie. Jen škoda, že se hraje až v Baku, Petr se mohl rozloučit někde poblíž. Dějiště finále je nešťastně zvolené, i když je tam krásný nový stadion. Hráči a fanoušci se museli do Ázerbájdžánu vláčet přes celou Evropu, což nikomu nezávidím.

Ivan Hašek a Šmíca věří víc Chelsea

Dělal jsem si soukromou anketu – a většina oslovených věří Chelsea. Na její stranu se přiklánějí i Ivan Hašek s mým zetěm Šmícou, kteří tomu rozumějí. Já to vidím 50 na 50. Snad nerozhodne nějaký kiks gólmana, speciálně u Petra by mě to moc mrzelo. Těším se, poslední pohárové zápasy byly pravou reklamou na fotbal.

Myslím, že fotbalové Česko bude spíš na straně Arsenalu. Kvůli Petrovi a kvůli Spartě, kterou by vítězství „kanonýrů“ posunulo rovnou do hlavní fáze Evropské ligy. Možná do Baku brnkne i sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický: „Čechíno, musíš nám pomoct.“

Je mi líto, že Petr po konci kariéry zůstane v Anglii. Už jsem to před časem zmiňoval: uměl bych si ho představit jako šéfa českého fotbalu. Má respekt, životopis jako hrom, umí jazyky… Je to stejné jako s Pavlem Nedvědem, který dělá viceprezidenta Juventusu, ale já se těm klukům nedivím. Kdo by do toho s tou povedenou strahovskou partičkou šel?

Přeju Petrovi, aby mu finále vyšlo. Snad se rozloučí tak, jak si zaslouží. S trofejí.