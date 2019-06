Šilhavého emoce? Jako by prošel nápravnou skupinou. A teď dobýt Balkán! | iSport.cz

Repre byla ve složitý situaci, bezpodmínečně musela dvakrát vyhrát. Šest bodů bylo povinných, tým se potřeboval rehabilitovat za výprask v Anglii a hlasitě si říct o druhé postupové místo. Jenže když musíte, bývá to často ošidné a svazuje vám to nohy. Jsem rád, že se to v případě nároďáku tentokrát nevyplnilo, i když s Bulharskem musel hned od začátku otáčet zápas.

Líbilo se mi, že mezi Bulharskem a Černou Horou nebyly žádný změny v sestavě. Točit hráče je moderní, ale ne vždycky prospěšné. Jarda Šilhavý si zaslouží pochvalu: ukazuje, že je vážně trenérem pro reprezentaci. Taky jste si všimli, jak je Jarouš najednou impulzivní? Bejval spíš klidnější, ale na lavičce nároďáku jásá a ukazuje emoce, jako kdyby prošel nějakou nápravnou skupinou.

Totéž se týká i hráčů. Obránci si rozuměli, záloha postavená na slávistech byla efektivní a strhla zbytek týmu. Tahle parta má jednu velkou přednost: hráči jsou pracovití. Nejsou to fotbaloví géniové, ale jdou na plac s kuráží a svižně to odběhají. To je hodně zásadní předpoklad k úspěchu.

Moc příjemně mě překvapil probuzenej kanonýr Schick. Je to hráč, od kterého se hodně čeká, a teď to konečně ukázal. Hrál se zápalem, což u něj moc nebývalo zvykem. Odměnil se slušnou gólovou porcí, máme zaděláno na velkou hvězdu. Stejně mi ale vedle něj někdo chybí.

Schick: Klima v reprezentaci se pročistilo. Hrajeme koukatelný fotbal, je to správná cesta

Víte, že jsem hodně ofenzivně založenej, a i historie mi dává za pravdu. V útoku reprezentace vedle sebe často hrály dva výrazný typy, naposledy Koller s Barošem. Schick je vpředu sám, i když se s tím popral dobře. Problém je, že momentálně nemáme tolik použitelných útočníků, vedle Patrika by mohl hrát maximálně čahoun Kozák.

Trochu mě mrzí řeči o tom, jak byli hráči po zápase vyšťavení. Sáhli jsme si na dno a tak dále… Takhle jsme za našich časů nemluvili: kluci jsou mladí a měli by být rádi, že hrají. Navíc za nároďák. Zápasy jsou vždycky lepší než trénink, s touhle mantrou vyrůstají generace fotbalistů.

Jsem zvědavej na září a výjezd na Balkán, snad tam Schick a spol. poslední výkony potvrdí. Venku bude všechno proti nám a dobrá nálada může rychle vyprchat, ale kluci teď nabrali sebevědomí. Zvedají se a jdou si za druhým místem. Ovšem hned první mise bude pekelně těžká: neznámé Kosovo ještě před pár lety nebylo na mapě a navíc je jen o bod za námi. Už se nemůžu dočkat!

Když dovolíte, zastavím se ještě u nešťastný Jihlavy, která chce nechat opakovat baráž s Karvinou. Frustraci na Vysočině naprosto chápu: hrozně chtěli do ligy, ale po zásahu sudích cítí křivdu. Můj názor? Tušil jsem, že opakování baráže nahoře neprojde, českej fotbal není na velká gesta a opravování omylů zvyklý. Ovšem vždycky je potřeba to nějak zkoušet, nesmí se mlčet. Zároveň se ale o Jihlaváky budu v příští sezoně bát, aby na svoji odvahu nedojeli. Všichni víme, jak to tady chodí.

Klepali jsme se proti Bulharům až do konce, ale ukázal se charakter týmu, těšilo Šilhavého