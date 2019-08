Co jsem slyšel o šancích Sparty u Tygra... A Vrba ztrácí nervy | iSport.cz

Jenže my po cestě ztrácíme květinky. Jablonec už vypadl. Nezvládl domácí zápas. Mluvil jsem s Petrem Radou, je z toho mrzutej. Najednou na klub vylézají ošklivý věci. Především ve spojitosti s Mirkem Peltou. Prý už pro něj fotbal není priorita, prý Jablonci snad i hrozí, že bude pracovat s menším rozpočtem, sponzorů má ubývat, klub je ve sporu s radnicí…

Chápu, že Mirek je kontroverzní postava, ale tohle se přece nemůže otočit kvůli jednomu blbýmu výsledku.

Hodně se čeká od Sparty. Strašně se ale bojím jedný podstatný okolnosti, a tou je prázdný stadion. V pondělí jsem byl u Tygra, vedle mě seděla velká jména sparťanské historie, všichni kluci se shodli, že Spartě nevěří. Hrát bez fanoušků je strašný. Navíc má extrémně těžkého soupeře.

V případě, že by chlapci z Letné Turky vyřadili, byl by to báječný impuls, konečně zpráva, že se blýská na lepší časy. Doteď si Sparta jen lže do vlastní kapsy. Porazí Příbram dvěma góly z penalt a jedním z rohu. Chytají se každého stébla, ale dle mého názoru se to správné stéblo jmenuje Trabzonspor. Pokud postoupí, budu je chválit. Jenže to budou mít opravdu hodně složitý.

Rozhovory s Vrbou v O2 TV jsou můj oblíbený žánr

Stejně tak Plzeň. Po výprasku z Pirea lze tvrdit, že nyní narazí na lehčího soupeře, ale s jistotou to tvrdit nelze. Jdou na Belgičany, jejich liga není vůbec špatná. Viktorka nebude favoritem, půjde o střet dvou kvalitativně podobných mužstev.

Víte, Plzeň je pyšná. Má náročné vedení, které chce každý rok stůj co stůj bojovat v Evropě. Občas mi přijde, že postup do základní skupiny berou jako automatismus. Nechci nic přivolávat, ale letos může dojít k velkému procitnutí. Je vidět, že ve Štruncových sadech jsou z toho v nervu. Hlavně to je vidět na trenérovi. A to úplně strašně. Pozápasové rozhovory Pavla Vrby s reportérem O2 TV Davidem Sobiškem jsou mým oblíbeným televizním žánrem.

Vrba se na něj vždycky podívá, zakroutí hlavou, něco mu odpoví a už utíká od mikrofonu pryč. Bývá kyselej, protivnej. Asi si uvědomuje, že tým nehraje podle předpokladů, že ztrácí dominantní postavení. Prská okolo sebe. Ztrácí nervy.

Plzeň mám rád, je to fotbalové mužstvo, jenže teď opravdu malinko lavíruje. Vrba by i vzhledem k pevnosti své pozice potřeboval výborný výsledek. Jinými slovy postup. Pak by se situace na čas zklidnila. Anebo ať mu televize udělá úlitbu a vymění Sobiška.

To si samozřejmě dělám srandu. Vrba takové věci musí ustát. Nekopat okolo sebe. Pravda leží jen a jen na hřišti. Nemá před sebou lehký úkol. Antverpy vlétly do belgické ligy ve velkém stylu, nicméně Plzeň do Evropy patří a on to musí zařídit.

Přesto si na závěr neodpustím poznámku, že třetím předkolem Evropské ligy neprojdou všechna naše mužstva.