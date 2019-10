Slavia nemilosrdně demoluje. Na nabušený Coufaly a Bořily bych nechtěl hrát | iSport.cz

Nejdřív se ale musím zastavit u sobotního mače Slavie s Boleslaví: kdyby takhle vypadala celá liga, byli bychom spokojení. Hra měla spád, moc se nesimulovalo a rozhodčí byl fantastickej. Měl jsem vypnutý zvuk, aby mě neovlivňoval televizní komentář, a vychutnával jsem si fotbal. Bylo to nahoru dolů a nakonec příběh zpackané penalty exslávisty Mešanoviče, to byste prostě nevymysleli.

Boleslav moc uznávám: pomohla tomu, že se Slavii v těžkých ligových zápasech lepší hráči. Třeba ofenzivní Olayinka vyloženě jde do formy. Každej by chtěl mít takový tým, všichni slávisté se na place perou od první do poslední minuty a odjezdí zápas na sto procent.

Pokud sparťanský trenér Jílek prohlásí, že Slavia nepředvádí žádný uragán, dělá to na mě dojem, že snad měl horečku. Já sám bych na všechny ty nabušený Bořily a Coufaly nechtěl hrát. Vůbec.

Když se bavíme o Slavii, nemůžu nezmínit jednoho chlapíka, kterej mě moc překvapuje. Brankář Kolář útočí na ligový rekord v neprůstřelnosti, do překonání Petra Čecha mu schází 235 minut, což jsou necelé tři zápasy s nulou.

S takhle pevnou obranou Kolář moc gólů nedostane, může si ho dát leda sám. Možná to ale trochu přehání s hrou nohama, je až moc sebejistý. Jednou se mu to může vymstít.

Slavia je mašina, která nemilosrdně drtí a demoluje, jenže pozor: pořád má za sebou žíznivou Plzeň, která v neděli zvládla Spartu a z druhýho fleku ztrácí jen tři body. Viktorka má jiný fotbalový výraz než slávisté, ale je tam dost zajímavých hráčů, kteří o sobě vědí. Plus trenér Vrba, o němž dlouhodobě tvrdím, že by se hodil do Sparty.

Má fůru zkušeností, rozumí fotbalu a i lidi v mém okolí říkají: Láďo, Vrbič by sparťany srovnal. Sparta je ve fázi, kdy potřebuje zkušeného kouče, a s Vrbou by určitě nešlápla vedle. Nejsem pro neustálé výměny trenérů, ale někdy to holt musíte udělat, abyste se pohnuli z místa.

Liga mistrů je pro Slavii odměna za mimořádnou minulou sezonu, kdy sešívky vyhrávaly, co se dalo. Začínají mi připomínat naši předrevoluční generaci z Dukly: nám taky bylo jedno, proti komu hrajeme. Nelekli jsme se soupeře jen proto, že měl velký jméno.

Dortmund? Normálně by to byl tutovej zápas, jasná dvojka. Jenže i já se tomu na tiketu radši vyhnu, vždyť Slavia minule málem vyhrála na Interu! Jen si představte, že by do toho dneska šla ne s jedním, ale s třemi body…

Borussia je šílená, ve Sportu se objevilo trefný heslo Rychle a zběsile. Mají našlapaný útok, vzadu mazáka Hummelse a další vlčáky. Je jasné, že Němci do Prahy nepřijeli prohrát a budou to tam od začátku do konce valit, ale jen aby se nepřepočítali.

Pokud si Slavia udělá z Edenu ráj a zvládne Dortmund za tři body, už by se s ní ve skupině nemuselo počítat jen na třetí místo. Ruku na srdce, koho z vás by to po tom bláznivým losu napadlo?