Slavia je pacient na JIPce. Stanciu u hry musí přemýšlet, jenže mám obavy... | iSport.cz

Jednou nechám Spartičku odfrknout a zaměřím se na jiný klub z Prahy. Tentokrát na sešívky z Vršovic. Když jsem je viděl na Slovácku, začínám se chytat za hlavu. Nechci říct, že bych o ni měl strach, to by mně moje slávistická rodina v čele se Šmícou dala co proto, ovšem slovo BACHA je na místě. Vždyť oni hrají ještě se Spartou, s Plzní, na Baníku, v nadstavbě pak se stejnými soupeři znovu.

Abych to shrnul, ve hře je stále hromada bodů a Slavia mi připomíná pacienta na oddělené jednotce intenzivní péče. Při tříbodovém systému mohou za současného rozpoložení o náskok klidně přijít. Fanoušci, a nejen oni, mají určitě staženou zadnici.

Přichází čas derby. Pro obě mužstva jde o strašně důležitý zápas. Sparta už nutně potřebuje vyhrát, Slavia rovněž. Na Slovácku bylo evidentní, že to není rozjeté mužstvo z podzimu. Ono ani nemůže být. Odchod tří kapitánů – Součka, Hušbauera a Škody – je strašlivě znát. O víkendu se s neschopenkou v ruce omluvili Bořil se Ševčíkem. V sestavě se tak objevilo několik nových kluků. Je nemožné, aby předváděli stejné výkony jako zmiňovaní hráči.

Mužstvo trpí především odchodem Součka. Chybí mu duše, plíce, nohy, mozek… I Šmíca mi to potvrdil, že jeho ztráta je obrovsky bolavá. Tomáš měl extrémní vliv na defenzivu, ofenzivu, stal se mazákem v kabině. Byl lídr v tom pravém slova smyslu. Pohroma to není, Slavia musela akceptovat nabídku West Hamu, nicméně se ukazuje, jak byl Suk pro mužstvo platný. Žádný takový sloup ve slávistické sestavě není.

SESTŘIH: Slovácko - Slavia 2:0. Další venkovní prohra, náskok na Plzeň už je jen 10 bodů

A to ani Stanciu. On umí zahrát lépe, ale bohužel to zatím neukazuje. Na Slovácku nebyl úplně zlej, byl aktivní, občas vystřelil. Jenže to jsme u toho. Takový fotbalista by měl vědět, kdy si může dovolit pálit, aby to bylo trochu nebezpečný. Jenže malej Rumun to klidně vyšije i ve chvíli, kdy má balon někde u krku, a pak se diví, že střela skončí u praporku. Musí u hry trochu přemýšlet. Podobně jako Souček. Jenže já mám obavu, že to neumí. A to je pak problém.

Znovu se vrací téma střelců. Standu Tecla mám rád, ale herně se mi moc nelíbí. Do kombinace on není. Do šancí se taky skoro nedostává. Podívejte se na plzeňského Beauguela. Pomalu začíná nahrazovat Krmenčíka. Daří se mu a celá Viktorka z jeho koncovky těží. To Slavia o svých hroťácích nemůže říct ani náhodou.

Panika asi není na pořadu dne. Ve Slavii si musí sednout a něco vymyslet. Poskládat dobrou fungující jedenáctku a nechat ji chvíli pospolu. Východisko vidím ve zvládnutém derby. Jestliže vyhrajou, vrátí se jim na kopačky klid. Pak by už mohli k titulu dokráčet. Ale pokud se jim to nepovede…

Mimochodem, na největší utkání sezony se všichni těší. Jenže republiku straší koronavirus. Ve středu Bezpečnostní rada státu rozhodla o případném omezení zápasů. Mám jasný názor: bez diváků to nemá cenu, ať se případně celé kolo odloží. Nedovedu si představit derby bez fanoušků, bez emocí. Ztratilo by to veškeré grády. V Edenu by bylo slyšet každé slovo. To přece nikdo nechce. Myslím, že tento názor nemám jen já, ale i hráči a fanoušci.

iSport podcast: Proč se Slavia trápí a jak z toho ven? Je boj o titul znovu otevřený?